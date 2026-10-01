Český skorojednorožec pod tlakem. Končí šéf z NHL, propouštělo se a ochladly plány na burzu
- Český kandidát na jednorožce Ataccama přišel o dalšího šéfa, po propouštění odešel i americký manažer McKee.
Nástup AI mění poptávku po softwaru, zákazníci si prý umí čím dál víc vyřešit sami.
Vstup na burzu firma zatím odkládá, místo toho se s pozitivní EBITDA dívá po možných akvizicích.
Softwarová společnost Ataccama je dalším českým kandidátem na jednorožce, tedy firmu s hodnotou nad miliardu dolarů. Firma před třemi lety najala bývalého hráče NHL a profesionálního manažera Mikea McKeeho na pozici výkonného ředitele, který měl zavést procesy a hladké fungování, kromě jiného s cílem připravit Ataccamu na možný vstup na burzu.
Letos v březnu nicméně přišlo propouštění. A teď skončil i McKee. Americký fond Bain Capital, který do Ataccamy poslal 150 milionů dolarů, asi 3,2 miliardy korun, do funkce povolal dosavadního technického ředitele Martina Záhumenského. „Ambici s burzou teď nemám. S nástupem AI nastává přerod softwarového průmyslu a my musíme vyřešit, zda náš produkt bude fungovat i v dalších letech,“ popsal Záhumenský pro e15.
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