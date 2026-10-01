Turecká Pegasus Airlines dokončila převzetí ČSA a Smartwings
- Smartwings je největší letecký dopravce v Česku, Pegasus Airlines je nejstarší nízkonákladová letecká společnost v Turecku.
- Dohromady mají víc než 175 letadel a objednáno mají dalších 140 strojů.
- Hodnota transakce je zhruba 3,8 miliardy korun.
Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí Českých aerolinií (ČSA) a skupiny Smartwings, informovala mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Hodnota transakce je podle dřívějších informací zhruba 3,8 miliardy korun.
Dokončení akvizice podle tiskové zprávy následovalo po získání všech nezbytných regulatorních schválení. Před zhruba měsícem převzetí povolil i český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) s podmínkou, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha–Antalya ve prospěch jiného dopravce.
Pegasus Airlines dříve oznámila, že ČSA kupuje za 154 milionů eur (asi 3,8 miliardy Kč) včetně jejích dceřiných společností a souvisejících pohledávek. „Smartwings bude i nadále působit pod svou zavedenou značkou, přičemž si zachová své každodenní provozní činnosti, vztahy se zákazníky i poskytování služeb,“ uvedla Dufková.