Vynikající čtvrtletí pro Apple. Díky novým iPhonům překonal odhady a vymazal dopad drahých čipů
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- Technologický gigant Apple ve čtvrtém finančním čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 12 procent na 30,7 miliardy dolarů (zhruba 665 miliard korun) a díky silnému prodeji iPhonů překonal očekávání Wall Street.
Růst tržeb podpořil zájem o novou řadu iPhone 18 Pro i zvýšení prodejních cen, jímž společnost úspěšně vykompenzovala dražší paměťové čipy vyvolané AI boomem.
Klíčovou výzvou před vánoční sezonou zůstává první skládací model iPhone Duo, u něhož firma navzdory ojedinělým problémům s displejem nestíhá uspokojovat obrovskou poptávku.
Americká technologická společnost Apple ve čtvrtém finančním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o zhruba 12 procent na 30,7 miliardy dolarů (zhruba 665 miliard Kč). Oznámila to v úterý firma, která vyrábí například chytré telefony iPhone, počítačové tablety iPad, chytré hodinky Apple Watch nebo počítače Mac. Její čtvrtletní tržby vzrostly také o zhruba 12 procent na 114,48 miliardy dolarů. Překonaly tak očekávání analytiků, kteří je odhadovali na 113,39 miliardy dolarů.
Společnost Apple těžila ze silné poptávky po nových telefonech iPhone 18 Pro a ze zvýšení prodejních cen, které pomohlo kompenzovat negativní dopady růstu nákladů na paměťové čipy, napsala agentura Reuters.
Tržby z prodeje telefonů iPhone ve čtvrtém finančním čtvrtletí, které skončilo 26. září, vzrostly meziročně o více než 17 procent na 57,58 miliardy dolarů. Analytici je odhadovali pouze na 56,54 miliardy dolarů.
Firma Apple v září představila nové telefony iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max i svůj první skládací telefon iPhone Duo. Dodávky telefonů Duo však zahájila až v říjnu. Šéf společnosti John Ternus v rozhovoru s agenturou Reuters uvedl, že firma v současnosti nedokáže pokrýt poptávku po těchto telefonech. „Tvrdě pracujeme na tom, abychom je co nejdříve dodali co největšímu počtu zákazníků. V tuto chvíli však nedokážeme předpovědět, kdy se nabídka a poptávka dostanou do rovnováhy,“ dodal.
Praskliny na displeji
Společnost Apple nedávno přiznala problémy s prasklinami na displeji u části telefonů iPhone Duo. Ternus uvedl, že kvůli těmto problémům zákazníci vrátili pouze „velmi malé procento“ přístrojů, za které jim firma poskytla náhradu.
Apple s uvedením nových telefonů iPhone 18 Pro na trh přikročil rovněž ke zdražení starších modelů iPhone 17, což firmě pomohlo kompenzovat pokračující růst nákladů na paměťové čipy. Ten je důsledkem silné poptávky po čipech související s rozsáhlými investicemi do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI).
Analytik Portu Marek Pokorný se domnívá, že dražší paměti by pro firmu Apple neměly představovat velký problém. „Letošní zdražení ukazuje, že je Apple dokáže promítnout do cen a zákazníci si za jeho produkty připlatí. Pokud firma navíc uspokojí poptávku po Duo, může dál těžit z role firmy, která na umělé inteligenci vydělává bez stovek miliard investic do datových center,“ uvedl. „Pokud by se ale výroba a dodání iPhone Duo táhla přes Vánoce, přišel by Apple o významnou část prodejů ve svém nejsilnějším čtvrtletí roku, což by se negativně promítlo do budoucích výsledků hospodaření a teoreticky i do ceny akcií,“ dodal.