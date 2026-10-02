Tesla překonala očekávání. Akcie rostou, jeden problém ale Muskovi zůstává
- Tesla ve třetím čtvrtletí dodala 486 532 aut, meziročně o 2,1 procenta méně.
- Výsledek překonal očekávání analytiků zhruba o 30 tisíc vozů a akcie firmy výrazně posílily.
- Automobilka letos zatím roste, k odvrácení třetího celoročního poklesu ale potřebuje silný závěr roku.
Americká automobilka Tesla ve třetím čtvrtletí dodala zákazníkům 486.532 aut, což představuje meziroční pokles o 2,1 procenta. Firma o tom informovala v páteční tiskové zprávě. Výsledek je ale výrazně lepší, než čekali analytici. Akcie Tesly po zveřejnění zprávy ještě před oficiálním začátkem obchodování na amerických trzích vykazovaly asi dvouprocentní růst.
Tesla překonala očekávání trhu o 30 tisíc vozů
Analytici očekávali, že Tesla dodá 456 896 vozidel, uvedla s odkazem na odhady společnosti Visible Alpha agentura Reuters. Proti druhému čtvrtletí se počet dodaných vozů Tesla zvýšil o 1,3 procenta.
Tesla zároveň uvedla, že ve třetím čtvrtletí vyrobila 464 391 automobilů, tedy zhruba o 22 tisíc méně, než kolik jich dodala. Hlavní část odbytu tvořily Model 3 a Model Y s 478 237 vozy. Kategorie ostatních modelů, kam Tesla řadí mimo jiné Cybertruck a Semi, představovala 8 295 vozů.
Za prvních devět měsíců roku Tesla dodala 1,325 milionu automobilů. Meziročně je to o 8,8 procenta více.
Investoři sledují hlavně to, že firma překonala očekávání trhu asi o 30 tisíc vozů, tedy zhruba o 6,5 procenta. Samotný meziroční pokles počtu dodaných aut však ukazuje, že poptávka po automobilech pro firmu stále představuje problém. Srovnání navíc ovlivňuje vysoká srovnávací základna z loňského třetího čtvrtletí, kdy američtí zákazníci před vypršením daňového zvýhodnění elektromobilů zvýšili nákupy.
Výsledky za třetí čtvrtletí společnost zveřejní 21. října. Samotná čísla o dodaných vozech podle Tesly nejsou spolehlivým ukazatelem čtvrtletního zisku, který ovlivňují také prodejní ceny, výrobní náklady či měnové kurzy.
Investoři hledí k robotaxi a AI, auta ale zůstávají klíčová
Akcie Tesly se po začátku obchodování zrychlily růst a krátce před 16:00 SELČ se prodávaly zhruba za 370 dolarů. Proti čtvrtečnímu závěru tak přidávaly přes 4,5 procenta. Od začátku roku jsou ale zhruba o 20 procent níže.
Zveřejněná čísla naznačují, že klíčová automobilová část podnikání Tesly, která je jejím největším zdrojem tržeb, se po dvou letech poklesu celoročního prodeje možná stabilizuje, píše Reuters. Investoři přitom stále více hledí za hranice čtvrtletních dodávek aut a zaměřují se na snahu generálního ředitele Elona Muska expandovat do oblasti umělé inteligence (AI), robotaxi a humanoidních robotů. Ve čtvrtém čtvrtletí musí Tesla dodat nejméně 311 448 vozů, aby odvrátila třetí meziroční pokles v počtu dodaných aut.
Tržní hodnota Tesly, která nyní přesahuje 1,4 bilionu dolarů (30 bilionů korun), je do značné míry založena právě na těchto dlouhodobých ambicích, přestože prodej aut je stále největším zdrojem jejích tržeb. Služba robotaxi je u Tesly stále malá ve srovnání se společností Waymo ze skupiny Alphabet, která provozuje komerční služby v několika amerických městech.