Začínal s počítačovým programem pro kravín, nyní má Martin Cígler IT firmu s miliardovými obraty
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- Technologická firma Seyfor loni dosáhla tržeb 5,5 miliardy korun a do roku 2030 chce překonat hranici miliardy eur.
- Umělá inteligence mění obor IT. Programátoři nezmizí, jejich práce se ale změní, říká ve FLOW zakladatel Seyforu Martin Cígler.
- Příběh Seyforu začal už v 90. letech účetním programem pro podnikatele, dnes Seyfor řídí procesy tisíců firem a stojí třeba i za eRecepetem.
Partnerem tohoto obsahu je Seyfor.
Česká technologická firma Seyfor má našlápnuto ke splnění svého cíle stát se jednorožcem. Tržby Seyforu dosáhly v roce 2025 5,5 miliardy korun, EBITDA jednu miliardu korun, společnost má více než 2200 zaměstnanců a působí ve 42 zemích. Kromě České republiky a Slovenska je jejím nejsilnějším trhem Slovinsko. „Jsme úspěšní na celém Balkáně, ve všech zemích bývalé Jugoslávie. V loňském roce jsme vstoupili i na maďarský trh,“ popisuje majitel ve FLOW. Dnes už má firma vyšší příjem ze zahraniční než z tuzemska.
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Do roku 2030 si dává Seyfor za cíl být jednorožcem. „Toto KPI jsem si dal v roce 2020. Chtěl jsem z miliardy v korunách udělat miliardu v eurech. Myslím, že jsme nyní rok od splnění,“ říká Cígler, jehož obor zásadně mění umělá inteligence.
„Je jedním z největších game changerů naší doby. Je to něco jako vynález kola nebo parního stroje,“ tvrdí Cígler. Nástroje AI se neustále proměňují a posouvají. „Je třeba říct, že zhruba na podzim loňského roku došlo k obrovské změně. Je tady doba agentů, které si dokážete naprogramovat tak, aby dělali hodně práce za vás,“ tvrdí Cígler, který si však nemyslí, že AI vezme lidem práci. Nejvíce ohrožená je práce programátorů, jímž Martin Cígler v minulosti sám byl. „Profese jako taková přežije, ale obávám se, že skilly, které budou muset lidi umět, budou úplně jiné,“ tvrdí.
Martin Cígler
Martin Cígler je zakladatel a šéf technologické skupiny Seyfor, která vznikla v roce 1990 a dnes má obrat 5,5 miliardy korun, EBITDA přes miliardu, přes dva tisíce zaměstnanců a zákazníky ve 42 zemích. Do roku 2030 z ní chce udělat jednorožce, tedy firmu s valuací nad miliardu eur. Ve volném čase jezdí Rallye Dakar, v zimě přešel Grónsko a chodí po Himalájích.
Začalo to češtinou do tiskáren
I když dnes Seyfor dosahuje miliardových tržeb, zprvu byl ve firmě pouze Martin Cígler sám. „Dělal jsem všechno od uklízečky po vývojáře.“ Prvním projektem společnosti byla čeština do tiskáren. Velký úspěch začala ale společnosti sklízet až s účetnictvím Money, které začal Cígler vyvářet v březnu 1990. Byl to z jeho pohledu logický krok. „Na trhu se objevilo milion podnikatelů a ti potřebovali v něčem účtovat. Byla to díra na trhu,“ popisuje začátky.
„Zkraje jsme se orientovali jen na malé zákazníky s účetnictvím. Dnes s oblibou říkám, že Seyfor dělá všechno, co nějakým způsobem souvisí nebo řídí vnitrofiremní procesy,“ popisuje zakladatel v pořadu FLOW. Mezi nejúspěšnější projekty patří iDoklad, eRecept nebo účetní systém Evala nebo Dotykačka.
V mládí Martin Cígler ještě před rokem 1989 vyvinul sám první program pro kravín, i na tyhle své prvopočátky vzpomíná v pořadu FLOW.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) AI je game changer jako parní stroj. A je drahá
(05:21) Přežije profese programátora?
(09:03) Korporace versus startupy a proč v Evropě nevznikají jednorožci
(11:05) Konec krabice od bot: jak se změní účetnictví
(14:27) Co je Seyfor a na čem stojí
(19:12) Účetnictví napsané za čtyři týdny a programování krav
(23:47) Jak se rozhoduje o akvizici a proč v ní nechává zakladatele
(30:39) Internet, Windows a největší technologické zlomy
(35:53) Dakar, Grónsko a nástupnictví
Partnerem tohoto obsahu je Seyfor.