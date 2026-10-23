Česká televize chystá protest, který diváci nepřehlédnou. Zasáhne i hlavní zprávy
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- Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu vyhlásili na 3. listopadu celodenní stávku proti plánovanému zrušení koncesionářských poplatků.
- Protest se má výrazně projevit ve vysílání všech kanálů ČT, včetně nejsledovanějších zpravodajských relací.
- Vládní návrh počítá s financováním veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu a snížením jejich příjmů o 1,4 miliardy korun.
Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku, oznámili to v pátek zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje zaměstnance veřejnoprávních médií. Záměr je reakcí na přednostní projednání návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku ve Sněmovně. Novinářům před budovou ČRo v pražské Vinohradské ulici zástupci Veřejnoprávně řekli, že plán převést financování ČT a ČRo na stát ohrožuje nezávislost a stabilitu obou médií a bude mít negativní dopad na státní rozpočet.
Podle moderátora ČT a zástupce iniciativy Veřejnoprávně Daniela Stacha se stávka projeví na všech kanálech ČT a nezůstane jen u vysílání. „Stávka 3. listopadu bude výrazně víc vidět, než tomu bylo ve druhé polovině června. Změny ve vysílání budou v rámci zákona, ale budou naprosto jednoznačné a budou výraznější než v červnu. Diváci ty změny poznají ve všech zpravodajských relacích včetně těch absolutně nejsledovanějších. Nejjednoznačnější bude stávka na ČT24, ale patrná bude i na dalších kanálech,“ řekl Stach s tím, že přesnou podobu dají organizátoři vědět před samotným protestem a musí o něm zákonným způsobem informovat i zaměstnavatele.
Diváci změny poznají i v hlavních zprávách. Nejvýraznější bude stávka na ČT24
Vláda chce podle iniciativy Veřejnoprávně zestátnit ČT a ČRo dřív, než se stihne vyjádřit veřejnost, návrh se namísto věcné debaty rozhodla prosadit na sílu. „Iniciativa Veřejnoprávně se vůči snaze protlačit zestátnění ČT a ČRo rozhodně vymezuje,“ píše se v dnešním prohlášení, které zástupci iniciativy přečetli. „Pracovníky České televize a Českého rozhlasu tímto vláda nutí k důrazné celodenní stávce,“ dodali. Pod iniciativu Veřejnoprávně se pode jejího webu dosud podepsalo téměř 3200 ze zhruba 4250 zaměstnanců ČT a ČRo.
„Žádáme všechny, kterým není osud ČT a ČRo lhostejný, aby svůj postoj dali veřejně a hlasitě najevo,“ vyzvala iniciativa. „My, pracovníci obou institucí, jsme připraveni obě veřejnoprávní média bránit. Pro vás. Ne pro politiky,“ uzavřela své prohlášení. Čtyřiadvacetihodinovou výstražnou stávku proti plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky uspořádali pracovníci ČT a ČRo už 22. června.
Přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku dnes ve Sněmovně prosadila koalice ANO, SPD a Motoristů. Dolní komora předtím odhlasovala i možnost nejen nočního, ale také sobotního jednání. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií a o ohrožení jejich nezávislosti. Nesouhlas s přednostním projednáváním rušení poplatků vyjádřil Syndikát novinářů. V sobotu by se mohl odehrát protest spolku Milion chvilek, který letos shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu svolával také v květnu. Znepokojení nad dnešním postupem ve sněmovně vyjádřilo i vedení České televize.
O 1,4 miliardy méně. Vláda chce zrušit poplatky a financovat média ze státního rozpočtu
Odborové organizace ČT a ČRo v pátečním prohlášení kritizovaly, že neproběhla odborná debata o postavení veřejnoprávních médií a ředitelům obou institucí bylo pouze oznámeno, s jakými prostředky musí vystačit. Pod podobným tlakem jsou podle předsedy OS Media Jana Křemena i další kulturní instituce. Vyzval proto občany, aby se nebáli vyslovit spolu s odbory svůj nesouhlas.
Návrh vládní novely přiznává oběma médiím zhruba o 15 procent méně peněz ze státního rozpočtu, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků. Rozpočty obou institucí by se měly proti letošku snížit celkem o 1,4 miliardy korun. Dohromady by měly mít 7,8 miliardy korun.
ČT letos hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy korun a jeho snížení v příštích letech by podle generálního ředitele Hynka Chudárka znamenalo omezení veřejnoprávní služby.