Izraelské údery v Gaze mají téměř 28 tisíc obětí, zraněných je přes 58 tisíc

V dnešním hlášení izraelské ozbrojené síly informovaly, že zabily členy Hamásu při operaci ve městě Chán Júnis na jihu Pásma Gazy a zničily tam několik šachet vedoucích do podzemních tunelů. Armáda také objevila v pytlích s označením Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA taktické vesty, které podle ní ozbrojenci z Hamásu používali, napsal list Haarec.

Izrael zahájil válku proti hnutí Hamás poté, co tato skupina 7. října zaútočila na Izrael, zabila asi 1200 lidí a asi 240 osob unesla do Pásma Gazy. Přes stovku jich skupina propustila koncem listopadu během dosud jediného krátkodobého příměří, a to výměnou za palestinské vězně zadržované v Izraeli. Hamás v Pásmu Gazy vládne od roku 2007.