Výrobce polovodičů Onsemi ruší plán za 43 miliard na rozšíření výroby v Česku
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- Americká firma ustupuje od plánu na rozšíření závodu v Rožnově pod Radhoštěm.
- Důvodem je podle ní vývoj na trhu.
- Současné výroby se rozhodnutí podle firmy nedotkne.
Americký výrobce polovodičů Onsemi (ON Semiconductor) zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě v Česku za dvě miliardy dolarů (podle aktuálního kurzu zhruba 43,5 miliard korun). Důvodem je vývoj na trhu, oznámila firma. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ve zprávě firmy sdělil, že výroba a investice Onsemi v Česku budou pokračovat.
Onsemi má v Rožnově hlavní závod v Česku i vývojové centrum. Další pobočku má v Brně. Plány na rozšíření rožnovského závodu firma oznámila v roce 2024, chtěla tam vytvořit kompletní výrobní řetězec pro karbid křemíku, využívaný jako polovodič.
Současné výroby se rozhodnutí podle Onsemi nedotkne. „Rozhodnutí souvisí konkrétně s vývojem na globálním trhu s karbidem křemíku a nijak neodráží hodnocení investičního prostředí v České republice, jež zůstává důležitou součástí dlouhodobé výrobní a růstové strategie společnosti onsemi,“ sdělila společnost.