Dubaj už nevydělává. Rodina dá 189 tisíc za dovolenou na jiných pískovištích
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- Vzdálené exotické destinace, které na podzim a v zimě každoročně lákají turisty na útěk za teplem, letos sehrávají pozoruhodnou rošádu.
- Dubaj, jeden z tradičně nejsilnějších magnetů, totiž kvůli válce v Íránu do značné míry odpadla nejen jako cílová, ale i přestupní destinace.
- Peníze desítek tisíc českých cestovatelů tak létají do míst, která si o nečekaně mohutném přívalu hostů mohla jenom zdát.
Výrazně jiná než obvykle je letošní sezona podzimních a zimních výprav do exotiky, kam se létají každoročně ohřát stovky tisíc Čechů, ať už mají v zádech cestovní kancelář, nebo vlastnoručně sbalený batoh. Letošní byznyscase se zásadně liší – jeho základ už není vystavěný na nablýskané Dubaji. Masy turistů v ní kvůli válce v Íránu a obavám o bezpečnost netouží odpočívat, ale ani přestupovat na návazné lety. Zatímco ikona Perského zálivu, Omán či Katar přicházejí o návštěvníky a kvanta jejich útrat, jiné destinace z nečekané rošády těží.
„Poptávka po exotických destinacích a zájezdech k moři během podzimu a zimy zůstává silná, prodeje jsou meziročně stejné jako loni touto dobou. Samozřejmě registrujeme výpadek Spojených arabských emirátů a Ománu o desítky procent, kam jsme zatím neobnovili charterové lety. Z celkových čísel je nicméně patrné, že lidé rozhodně nepřestali cestovat. Naprostá většina klientů našla alternativu v jiné destinaci,“ říká Jan Bezděk, mluvčí skupiny Der Touristik, kam patří CK Fischer nebo Exim Tours.
Náhrady za Dubaj
Z bolesti Emirátů a Ománu těží ve velkém například Egypt a Maroko, prodeje zájezdů na sever Afriky rostou cestovkám meziročně o desítky procent. „Zvláště Egypt nabízí v zimě nejdostupnější dovolenou v teple u moře, a to nejen cenově, ale i časem stráveným v letadle. Oblíbená Hurghada i Marsa Alam na břehu Rudého moře jsou z Česka jen něco přes čtyři hodiny letu. Rostou i sedm hodin vzdálené Kapverdy, kam létáme napřímo z Prahy,“ dodává mluvčí CK Blue Style Simona Fischerová.
Meziroční nárůsty vykazují také africké ostrovy Mauricius, Seychely a Zanzibar, dále na východ sílí také Maledivy a Srí Lanka.
Samozvaný strážce Dźoserovy pyramidy v Egyptě |
„Na Zanzibaru jsme nabídku rozšířili o druhý let z Prahy, díky kterému můžeme nabízet také pobyty na deset či 11 nocí. Nadcházející sezonu proto vyhlížíme pozitivně. Mezi nejžádanější exotické destinace patří Maledivy, kam se vracíme s přímým letem z Prahy, který nabízíme jako jediná cestovní kancelář na českém trhu,“ říká mluvčí Čedoku Klára Divíšková.
Vyjádření největších českých cestovek se shodují s analýzou portálu Kiwi.com, který většinově využívají Češi, kteří cestují po vlastní ose. Analýza zkoumala data z jejich reálně uskutečněných rezervací letenek s odletem v období od září do konce listopadu. Zjistila, že poptávka po letech do Emirátů klesla o 53 procent. Naopak region severní Afriky rostl o 42 procent, východní Asie o 25 procent.
Průměrná rodinná útrata 189 tisíc
Dubaj tak dál čelí masivním ztrátám. V srpnu měly hotely obsazené jen dva pokoje ze tří, uvedl Dubajský úřad pro hospodářství a cestovní ruch. Podobnou řečí hovoří data Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu. Říkají, že zatímco doprava mezi Evropou a Asií v srpnu meziročně rostla o 12 procent, doprava mezi Blízkým východem a Asií téměř stejnou měrou klesla.
Dubajské letiště dál postrádá asi 22 procent cestujících, byť se postupně vracejí, řekl agentuře Reuters šéf letiště Paul Griffiths. Obzvláště pozorně hledí ke triu trhů, které jsou pro Dubaj klíčové na příletech i odletech: tvoří ho zákazníci z Indie, Saúdské Arábie a Velké Británie. Zanedbatelné není ani Česko s desítkami tisíc turistů.
„Rodiny letos platí za exotickou dovolenou v průměru 189 tisíc korun za celou rezervaci. Průměrná délka pobytu je deset dní. Největší skupinou klientů zůstávají páry (58 procent), rodiny tvoří přes čtvrtinu rezervací,“ uvádí mluvčí cestovní agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková.
K nejsilnějším termínům tradičně patří Vánoce, Silvestr a školní prázdniny. „Nejlevnější týdenní dovolené s all inclusive lze například v Egyptě koupit i za méně než 16 tisíc na osobu, vloni za ně klienti platili v zimě v průměru 20 tisíc. Na Kapverdách je cena obvykle kolem 25 tisíc, na Srí Lance kolem 35 tisíc, na Mauriciu kolem 60 tisíc, Zanzibar lze sehnat i pod 60 tisíc,“ dodává mluvčí Blue Stylu Fischerová.
Dubaj byla jedním z hlavních podzimně-zimních exotických „taháků“ i pro společnost Elite Voyage, která připravuje cesty na míru nejbohatší klientele. Podobně jako v případě Kataru nebo Ománu se však lety do Emirátů zásadně propadly. Klienti, kteří za zájezd utrácejí v průměru milion korun, tak nacházejí alternativy jinde.
„Výrazný pokles Blízkého východu nahrává především Karibiku, kde evidujeme růst přibližně o 25 procent, a Indickému oceánu, tedy Maledivám, Seychelám, Mauriciu a Srí Lance, kde prodeje rostou o necelých 15 procent. U Indického oceánu zároveň klienti častěji preferují přímé lety z Evropy, než aby letěli s přestupem na Blízkém východě. Pro nadcházející zimní sezonu očekáváme minimálně stejně tak silnou poptávku jako loni, ale s výrazným přesunem mezi jednotlivými regiony,“ dodává provozní ředitel Štěpán Borovec.