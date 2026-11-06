Bývalé energetické srdce ostravské hutě už provoz neobnoví. Creditas ho začala bourat a zvažuje náhradu
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- Teplárna, která ještě před třemi lety dodávala ostravské ocelárně elektřinu a teplo, definitivně dohasla.
- V místě druhé největší závodní elektrárny v Česku majitel zvažuje nový plynový zdroj.
- Ve hře je i průmyslový development.
Energetický závod společnosti Tameh Czech, který v konkurzu koupila skupina Creditas rodiny Hubáčkových, v původní podobě definitivně končí. U jedné z největších závodních elektráren v Česku začala demolice. Na jejím místě podle informací e15 může vzniknout nová plynová elektrárna.
Creditas teplárnu vlastní od roku 2024 přes lokální distribuční firmu UCED Energy Ostrava. Po celou dobu je odstavena. To, že už nikdy nedodá ani joule energie, však dosud zřetelně nezaznělo. Nyní Creditas pro e15 připustila, že elektrárnu demoluje a částečně rozprodává.
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