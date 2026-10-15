Předplatné

Babiš už nemá všechno pod kontrolou, říká komentátor Michopulos. Jeho hvězdné chvíle pomalu končí

Video placeholder
FLOW: Babiš je odsouzený k doživotnímu trestu být politikem, bojí se vězení, říká Michopulos
Petros Michopulos v pořadu FLOW
Petros Michopulos v pořadu FLOW
Petros Michopulos v pořadu FLOW
Petros Michopulos v pořadu FLOW
5 Fotogalerie
Veronika Jonášová
Veronika Jonášová
Diskuze (0)

Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?

Sledujte nás Preferujte nás
  • Premiér Andrej Babiš v komunálních volbách se svým hnutím narazil ve velkých městech a jeho povolební projev byl agresivní a připomínal mafiánské praktiky, říká ve FLOW Petros Michopulos. 
  • Babiš je podle Michopulose nervózní, a když ANO nezíská ani jednoho senátora v nadcházejících volbách, rupnou mu nervy, říká Michopulos. 
  • Motoristé senátní volby vzdali a v boji o rozpočet podle Michopulose kapitulovali, zbývají jim jen kulturní války po vzoru zahraničních extremistů. 

Politický komentátor a spoluautor podcastu Kecy a politika Petros Michopulos nešetří před druhým kolem senátních voleb v hodnocení aktuální politické scény tvrdými výrazy. Premiér Andrej Babiš se po komunálních volbách prohlásil za vítěze, reálná data z velkých měst a regionálních bašt však podle Michopulose ukazují začátek konce jeho dominance. 

Poslechněte si nejnovější epizodu FLOW i ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo na YouTube.  

Babišovo povolební vystoupení komentátor označil za smutnou podívanou na politika, kterému teče do bot. „Když v přímém přenosu v televizi naznačuje, že nepostaví nemocnici, protože na mě nejste hodní, jsou to mafiánské vydíračky,“ říká Michopulos v pořadu FLOW na e15. 

Primátoři v klepetech  

Podle Michopulose hnutí ANO dlouhodobě doplácí na absenci zdravé personální struktury. Hnutí ANO škodí také skandály v regionech, které voliči přestávají tolerovat. „Andrej Babiš neuhlídal lokální mafie a pak mu primátory odvádějí v klepetech. Výsledkem je, že ve svých baštách na severní Moravě nebo v Ústí nad Labem, kde dřív dominoval, padá o desítky procent,“ naráží Michopulos například na kauzu z roku 2024, kdy tehdejšího primátora Chomutova Marka Hrabáče policie zadržela přímo během výkonu funkce. 

Co se dozvíte v nejnovější epizodě FLOW:

🟠 Proč se podle něj v komunálních volbách může za vítěze prohlásit kdokoli

🟠 Proč ANO prohrává ve městech, kde Babiš ve sněmovních volbách vyhrává

🟠 Jak čte Babišův povolební projev a obvinění médií z kampaně

🟠 Proč Babišovi nevyšel Petr Pavel jako nepřítel a proč zkusil STAN

🟠 Co se stalo Pirátům v Praze a co si myslí o Hřibově výzvě předplácet stranu

🟠 Proč je podle něj Grolichův senátní úspěch „slabý odvar" toho, co čeká skutečné Babišovy soupeře

🟠 Proč si na Martina Kubu mimo jižní Čechy nevsadí ani pět korun

🟠 Proč podle něj motoristé na konsolidaci rozpočtu rezignovali už teď

Rozpočtový hazard

Ztrátu popularity se podle Michopulose pokusí Babiš zvrátit masivním zadlužováním země: „Je to mentalitou Gustav Husák. Tyhle signály vyhodnotí jednoduše a zalije své voliče penězi, které si půjčí od našich dětí,“ popisuje komentátor. 

Koaliční partneři mu v tom dle jeho slov nezabrání – Motoristé i SPD podle Michopulose hrají jen komparz bez reálného vlivu. „Slibovat dohled nad rozpočtem a pak se tvářit, že škrt tří miliard něco řeší, je směšné. Na konsolidaci financí rezignovali. Teď jim zbývá už jen dovážet kulturní války po vzoru americké MAGA nebo německé AfD a rozdělovat společnost,“ říká v rozhovoru v pořadu FLOW, který si můžete pustit ve videu v článku. 

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 

(00:00) Co je hlavní zprávou těchto voleb 

(01:34) Může se Babiš prohlásit za vítěze? 

(03:26) Proč ANO ztrácí ve velkých městech  

(06:02) Povolební projev a obvinění médií z kampaně 

(14:03) Babiš hledá nepřítele: nejdřív Pavel, pak STAN 

(19:46) Piráti v Praze, Hřib a předplatné pro stranu 

(24:29) Jan Grolich a proč je to zatím slabý odvar 

(30:19) Martin Kuba mimo jižní Čechy 

(33:25) Vláda, rozpočet 386 miliard a daně 

(41:07) Jak dlouho ještě Babiš vydrží 

Začít diskuzi

Komunální volby 2026

V roce 2026 se v Česku uskuteční komunální volby, tedy volby do zastupitelstev obcí. Přinášíme přehled důležitých informací, mezi které patří termín a čas voleb, specifika komunálních voleb v Praze a dalších velkých městech, volební průzkumy, kandidáti a pravidla hlasování. Nechybí ani informace o tom, jak často se konají komunální volby, jak fungují volby do obecního zastupitelstva a kde sledovat výsledky voleb 2026 online (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu).

Termín voleb

Křížkování

Volba starosty a primátora

Jak kandidovat do zastupitelstva

Voličský průkaz

Volební komise

Komunální volby v Praze

Kandidáti na primátora Prahy

Kde volit podle adresy

Otevírací doba volebních místností

Kandidátky do zastupitelstva

Výsledky komunálních voleb

Doporučujeme

Články z jiných titulů