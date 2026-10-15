Babišovi lidé jsou spotřební materiál, tvrdí Michopulos. Jeho taktika přestává fungovat
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- Premiér Andrej Babiš v komunálních volbách se svým hnutím narazil ve velkých městech a jeho povolební projev byl agresivní a připomínal mafiánské praktiky, říká ve FLOW Petros Michopulos.
- Babiš je podle Michopulose nervózní, a když ANO nezíská ani jednoho senátora v nadcházejících volbách, rupnou mu nervy, říká Michopulos.
- Motoristé senátní volby vzdali a v boji o rozpočet podle Michopulose kapitulovali, zbývají jim jen kulturní války po vzoru zahraničních extremistů.
Politický komentátor a spoluautor podcastu Kecy a politika Petros Michopulos nešetří před druhým kolem senátních voleb v hodnocení aktuální politické scény tvrdými výrazy. Premiér Andrej Babiš se po komunálních volbách prohlásil za vítěze, reálná data z velkých měst a regionálních bašt však podle Michopulose ukazují začátek konce jeho dominance.
Poslechněte si nejnovější epizodu FLOW i ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo na YouTube.
Babišovo povolební vystoupení komentátor označil za smutnou podívanou na politika, kterému teče do bot. „Když v přímém přenosu v televizi naznačuje, že nepostaví nemocnici, protože na mě nejste hodní, jsou to mafiánské vydíračky,“ říká Michopulos v pořadu FLOW na e15.
Primátoři v klepetech
Podle Michopulose hnutí ANO dlouhodobě doplácí na absenci zdravé personální struktury. Hnutí ANO škodí také skandály v regionech, které voliči přestávají tolerovat. „Andrej Babiš neuhlídal lokální mafie a pak mu primátory odvádějí v klepetech. Výsledkem je, že ve svých baštách na severní Moravě nebo v Ústí nad Labem, kde dřív dominoval, padá o desítky procent,“ naráží Michopulos například na kauzu z roku 2024, kdy tehdejšího primátora Chomutova Marka Hrabáče policie zadržela přímo během výkonu funkce.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě FLOW:
🟠 Proč se podle něj v komunálních volbách může za vítěze prohlásit kdokoli
🟠 Proč ANO prohrává ve městech, kde Babiš ve sněmovních volbách vyhrává
🟠 Jak čte Babišův povolební projev a obvinění médií z kampaně
🟠 Proč Babišovi nevyšel Petr Pavel jako nepřítel a proč zkusil STAN
🟠 Co se stalo Pirátům v Praze a co si myslí o Hřibově výzvě předplácet stranu
🟠 Proč je podle něj Grolichův senátní úspěch „slabý odvar" toho, co čeká skutečné Babišovy soupeře
🟠 Proč si na Martina Kubu mimo jižní Čechy nevsadí ani pět korun
🟠 Proč podle něj motoristé na konsolidaci rozpočtu rezignovali už teď
Rozpočtový hazard
Ztrátu popularity se podle Michopulose pokusí Babiš zvrátit masivním zadlužováním země: „Je to mentalitou Gustav Husák. Tyhle signály vyhodnotí jednoduše a zalije své voliče penězi, které si půjčí od našich dětí,“ popisuje komentátor.
Koaliční partneři mu v tom dle jeho slov nezabrání – Motoristé i SPD podle Michopulose hrají jen komparz bez reálného vlivu. „Slibovat dohled nad rozpočtem a pak se tvářit, že škrt tří miliard něco řeší, je směšné. Na konsolidaci financí rezignovali. Teď jim zbývá už jen dovážet kulturní války po vzoru americké MAGA nebo německé AfD a rozdělovat společnost,“ říká v rozhovoru v pořadu FLOW, který si můžete pustit ve videu v článku.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Co je hlavní zprávou těchto voleb
(01:34) Může se Babiš prohlásit za vítěze?
(03:26) Proč ANO ztrácí ve velkých městech
(06:02) Povolební projev a obvinění médií z kampaně
(14:03) Babiš hledá nepřítele: nejdřív Pavel, pak STAN
(19:46) Piráti v Praze, Hřib a předplatné pro stranu
(24:29) Jan Grolich a proč je to zatím slabý odvar
(30:19) Martin Kuba mimo jižní Čechy
(33:25) Vláda, rozpočet 386 miliard a daně
(41:07) Jak dlouho ještě Babiš vydrží