Česko zažívá největší vlnu firemních bankrotů za deset let. Nejhůř je v několika krajích
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- Soudy v Česku letos za tři čtvrtletí vyhlásily bankrot 618 společností, což je meziroční nárůst o sedm procent a nejvyšší počet firemních bankrotů za tři čtvrtletí od roku 2016.
- Za prvních devět měsíců letošního roku soudy přijaly 986 návrhů na bankrot společností, meziročně o 19 procent více.
- Vyplývá to z analýzy od společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
„Počet bankrotů za tři čtvrtletí roku roste třetím rokem. Přestože meziroční dynamika byla o něco pomalejší než loni, celkový počet bankrotů byl nejvyšší od roku 2016, kdy jich soudy vyhlásily o 60 více. Mezi jednotlivými kraji jsou výrazné rozdíly. Zatímco v Moravskoslezském, Olomouckém a Královéhradeckém kraji se jejich počet meziročně zvýšil o více než dvě pětiny, v kraji Vysočina se naopak o téměř dvě pětiny snížil," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.
Úvěry firmám podle ní rostou rychleji než jejich bankovní vklady, a tak se převis úspor nad úvěry výrazně snižuje. Podíl nevýkonných úvěrů firem na objemu úvěrů se nadále snižuje, dodala.
Od ledna do konce září zbankrotovalo nejvíce firem v Praze, a to 284. Hlavní město se tak na počtu bankrotů v celém Česku podílelo 46 procenty. Následovaly Jihomoravský se 72 bankroty a Moravskoslezský kraj se 61. Nejméně bankrotů, pět, připadlo na kraj Vysočina.
Nejvíce bankrotuje obchod
Za prvních devět měsíců roku se počet firemních bankrotů nejvýrazněji zvýšil v Olomouckém kraji, meziročně o 45 procent. V Královéhradeckém kraji vzrostl o 44 procent a v Moravskoslezském kraji o 42 procent. Počet bankrotů společností se meziročně zvýšil v devíti krajích, v Karlovarském kraji jich bylo stejně jako ve stejném období loňského roku. Nejvýraznější pokles zaznamenal kraj Vysočina, kde počet bankrotů klesl o téměř dvě pětiny. O třetinu méně firem zbankrotovalo v Libereckém kraji.
Za posledních 12 měsíců, tedy od loňského října do konce září letošního roku, připadlo v Česku 17 bankrotů na 10 tisíc aktivních společností. Nejvyšší míru bankrotů vykázaly Moravskoslezský, Ústecký a Olomoucký kraj, ve kterých bylo shodně 23 bankrotů na 10 tisíc aktivních subjektů. Nejméně byly bankrotem ohrožené podniky ve Zlínském kraji a v kraji Vysočina, kde zbankrotovalo shodně osm společností na 10 tisíc aktivních firem.
Z jednotlivých odvětví za posledních 12 měsíců soudy vyhlásily nejvíce firemních bankrotů v obchodu, 174. Ve zpracovatelském průmyslu jich bylo 120 a ve stavebnictví (101). V ubytování a stravování se proti předchozímu období počet bankrotů zvýšil o 34 procent, v zemědělství, lesnictví a rybářství o 23 procent a v dopravě a skladování o 16 procent.
Nejvyšší míru bankrotů za posledních 12 měsíců vykázalo odvětví doprava a skladování s 25 bankroty na 10 tisíc společností. Následoval zpracovatelský průmysl, ve kterém připadlo 19 bankrotů na 10 tisíc subjektů. Nejnižší míru bankrotů vykázalo odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti s pěti bankroty na 10 tisíc registrovaných firem.