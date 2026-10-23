Exekuční past povoluje. Podívejte se, kterým regionům se za deset let nejvíc ulevilo
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- V některých regionech klesl podíl lidí v exekuci o více než třetinu.
Jinde stále zůstává v exekuci téměř každý pátý obyvatel.
Analýza e15 ukazuje, kde se situace nejvíce zlepšila a jak velké rozdíly mezi regiony přetrvávají.
Podíl lidí v exekuci v Česku za posledních téměř deset let výrazně klesl. Zatímco v roce 2016 jim čelilo 9,3 procenta obyvatel starších 15 let, ve třetím čtvrtletí roku 2026 už přibližně 6,3 procenta. K poklesu přispěla mimo jiné akce Milostivé léto, změny v oddlužení i zákonné zastavování dlouhodobě bezvýsledných exekucí. I přesto se exekuce stále týká 586 tisíc lidí.
Ne všude navíc ubylo exekucí stejným tempem. V analýze e15 jsme proto porovnali správní obvody obcí s rozšířenou působností, které v roce 2016 patřily mezi 20 procent oblastí nejvíce zasažených exekucemi. Žebříček ukazuje, kde se podíl lidí v exekuci snížil nejvíce, měřeno v procentních bodech. Vycházeli jsme z dat portálu Mapa zadlužení, který vytvořily Institut prevence a řešení předlužení a PAQ Research. Kde se tedy situace zlepšila nejvýrazněji a kde zůstává dluhová past hluboká?
10. Ústí nad Labem
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2016: 19,0 %
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2026: 14,1 %
Pokles: −4,9 p. b.
Ústí nad Labem |
Ústecko je jedním z největších průmyslových center severních Čech. Vedle chemického a potravinářského průmyslu zde sídlí také univerzita, přesto region dlouhodobě zápasí se sociálními problémy. Před deseti lety čelilo exekuci 19 procent obyvatel starších 15 let, ve třetím čtvrtletí letošního roku 14,1 procenta. Pokles o 4,9 procentního bodu (p. b.) posunul Ústecko mezi deset nejvýrazněji se zlepšujících oblastí z nejpostiženější pětiny Česka. Vysoká exekuční zátěž však nezmizela. I po deseti letech zůstává v exekuci přibližně každý sedmý obyvatel Ústecka.
9. Mariánské Lázně
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2016: 13,5 %
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2026: 8,4 %
Pokles: −5,1 p. b.
Mariánské Lázně |
Lázeňství, cestovní ruch a služby tvoří důležitou součást ekonomiky Mariánskolázeňska. Do správního obvodu kromě světoznámého lázeňského města patří dalších třináct obcí včetně Teplé a Lázní Kynžvart. Také zde před deseti lety představovaly exekuce značný problém: v roce 2016 jim čelilo 13,5 procenta obyvatel starších 15 let. Dnes je tento podíl 8,4 procenta, tedy relativně o 38 procent méně. Zajímavý je i demografický vývoj oblasti. Podle statistického úřadu se mezi lety 2016 a 2024 zvýšil podíl obyvatel starších 65 let z 20,8 na 23,1 procenta. Vedle úbytku exekucí tak region prochází také postupným stárnutím populace.
8. Rýmařov
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2016: 14,7 %
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2026: 9,6 %
Pokles: −5,1 p. b.
Rýmařov |
Rýmařovsko patří mezi hospodářsky a sociálně ohrožené regiony, které se potýkají s úbytkem obyvatel a omezenou nabídkou pracovních příležitostí. Z analýzy e15 vyplývá, že region přišel od roku 2000 o 17,4 procenta obyvatel. V exekučních statistikách však oblast zaznamenala výrazné zlepšení. Podíl lidí v exekuci se za necelých deset let snížil ze 14,7 na 9,6 procenta. Pro srovnání, v dalším správním obvodu Moravskoslezského kraje, v Orlové, činil v roce 2016 podíl lidí v exekuci velmi podobných 15 procent. Do letošního roku ale klesl pouze na 11,9 procenta. Rýmařovsko tak navzdory svým přetrvávajícím ekonomickým problémům zaznamenalo výraznější ústup exekuční zátěže.
7. Česká Lípa
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2016: 15,6 %
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2026: 10,5 %
Pokles: −5,1 p. b.
Česká Lípa |
Českolipsko patří mezi oblasti Libereckého kraje, kde se za posledních deset let výrazně snížil podíl lidí v exekuci. Správní obvod České Lípy zahrnuje 41 obcí a vedle průmyslových center se na jeho území nachází také bývalý vojenský prostor Ralsko či turisticky vyhledávané okolí Máchova jezera. Průmysl přitom podle Českého statistického úřadu stále představuje důležitou součást místní ekonomiky. Zatímco v roce 2016 čelilo na Českolipsku exekuci 15,6 procenta obyvatel starších 15 let, ve třetím čtvrtletí roku 2026 to bylo 10,5 procenta. Podíl se tak snížil o 5,1 procentního bodu, relativně téměř o třetinu.
6. Bruntál
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2016: 15,8 %
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2026: 10,5 %
Pokles: −5,3 p. b.
Bruntál |
Bruntálsko dlouhodobě patří k oblastem s obtížnou situací na pracovním trhu. Na konci srpna 2026 zde podle dat MPSV dosahoval podíl nezaměstnaných 9,23 procenta, zatímco v celém Moravskoslezském kraji činil podle Úřadu práce 7,1 procenta. Navzdory těmto problémům se Bruntálsko zařadilo mezi regiony s nejvýraznějším ústupem exekuční zátěže. V roce 2016 mělo exekuci 15,8 procenta obyvatel starších 15 let, ve třetím čtvrtletí roku 2026 už 10,5 procenta. Pokles o 5,3 procentního bodu představuje relativní snížení o více než třetinu. Je to výrazný posun, byť vysoká nezaměstnanost připomíná, že sociální problémy regionu zdaleka nekončí.
5. Ostrov
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2016: 15,1 %
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2026: 9,7 %
Pokles: −5,4 p. b.
Ostrov |
Ostrovsko na Karlovarsku má za sebou výrazné proměny místní ekonomiky. Samotný Ostrov byl dlouhá desetiletí spojený s výrobou trolejbusů Škoda, která skončila v roce 2004. Správní obvod ale zahrnuje také Jáchymov, Boží Dar a další krušnohorské obce, kde mají významné postavení lázeňství a cestovní ruch. Region přitom stále čelí ekonomickým problémům. Ministerstvo pro místní rozvoj ve své analýze Ostrovska upozorňuje například na nedostatek kvalifikovaných pracovních příležitostí a sezónní charakter cestovního ruchu. V oblasti exekucí se však situace za posledních téměř deset let výrazně zlepšila. Zatímco v roce 2016 jim čelilo 15,1 procenta obyvatel starších 15 let, ve třetím čtvrtletí roku 2026 už jen 9,7 procenta.
4. Cheb
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2016: 16,0 %
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2026: 10,6 %
Pokles: −5,4 p. b.
Cheb |
Chebsko patří díky své poloze u německých hranic k významným hospodářským oblastem Karlovarského kraje. Vedle tradičního lázeňství ve Františkových Lázních zde hrají důležitou roli také průmysl a logistika. Město Cheb navíc společně se státem a krajem připravuje strategický podnikatelský park Cheb II, který má přinést další pracovní příležitosti. Za posledních téměř deset let se výrazně zlepšily také exekuční statistiky regionu. Podíl obyvatel v exekuci se v celém správním obvodu snížil z 16 na 10,6 procenta, což Chebsko řadí na čtvrté místo našeho žebříčku. Vývoj přitom není v celém Karlovarském kraji stejný. Například na nedalekém Kraslicku zůstává v exekuci 16,4 procenta obyvatel starších 15 let, tedy téměř tolik, kolik jich bylo na Chebsku před deseti lety.
3. Teplice
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2016: 17,8 %
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2026: 11,8 %
Pokles: −6,0 p. b.
Teplice |
Teplicko je oblastí s dlouhou lázeňskou tradicí, jejíž hospodářský vývoj zároveň výrazně ovlivnila těžba hnědého uhlí, sklářství či keramický průmysl. Podobně jako jiné části severních Čech se region dlouhodobě potýká s vysokým podílem obyvatel v exekuci. V posledních letech se však situace výrazně zlepšila. Ve správním obvodu, který zahrnuje 26 obcí a zhruba 108 tisíc obyvatel, čelilo ještě v roce 2016 exekuci 17,8 procenta lidí starších 15 let. Ve třetím čtvrtletí roku 2026 už jejich podíl činil 11,8 procenta, což představuje pokles o šest procentních bodů. Ne všude v okolí se ale situace vyvíjela stejně příznivě. Například na sousedním Bílinsku se za stejné období podíl lidí v exekuci snížil pouze z 20,4 na 18,4 procenta. Zatímco na Teplicku tak exekuční zátěž výrazně ustoupila, na Bílinsku jí nadále čelí téměř každý pátý obyvatel starší 15 let.
2. Chomutov
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2016: 20,1 %
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2026: 14,0 %
Pokles: −6,1 p. b.
Chomutov |
Ještě v roce 2016 patřilo Chomutovsko mezi tři oblasti Česka s nejvyšším podílem obyvatel v exekuci. Region, jehož hospodářský vývoj výrazně poznamenala těžba hnědého uhlí a následná průmyslová transformace, se dlouhodobě potýká s řadou sociálních a ekonomických problémů. V exekučních statistikách se však situace za posledních téměř deset let znatelně zlepšila. Zatímco v roce 2016 čelilo exekuci 20,1 procenta obyvatel starších 15 let, ve třetím čtvrtletí roku 2026 už jejich podíl činil 14 procent. Pokles o 6,1 procentního bodu je druhým nejvýraznějším v našem žebříčku. O tom, jak rozdílný může být vývoj i v podobně postižených regionech, svědčí srovnání s nedalekým Mosteckem. To mělo před deseti lety dokonce ještě vyšší podíl lidí v exekuci, konkrétně 20,7 procenta. Do roku 2026 se však snížil pouze na 16,6 procenta. Zatímco na Chomutovsku tak původní míra exekucí klesla o více než 30 procent, na Mostecku nedosáhl relativní pokles ani 20 procent.
1. Frýdlant
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2016: 17,4 %
Podíl obyvatel v exekuci v roce 2026: 10,9 %
Pokles: −6,5 p. b.
Frýdlant |
Frýdlantský výběžek dlouhodobě patří k ekonomicky zranitelnějším oblastem Libereckého kraje. Po útlumu tradičního textilního průmyslu a zemědělství se region potýkal s nedostatkem pracovních příležitostí, který přetrvává dodnes. V srpnu 2026 zde podle dat ministerstva práce dosahoval podíl nezaměstnaných 7,9 procenta, zatímco v celém Libereckém kraji činil 5,7 procenta. V exekučních statistikách se však situace zlepšila. Zatímco v roce 2016 čelilo exekuci 17,4 procenta obyvatel starších 15 let, ve třetím čtvrtletí roku 2026 už jen 10,9 procenta. Pokles o 6,5 procentního bodu je tak v našem žebříčku největší. Zajímavé je srovnání s Rumburskem v sousedním Ústeckém kraji. Oba regiony měly v roce 2016 shodný podíl lidí v exekuci, na Rumbursku ale do roku 2026 klesl pouze na 14,3 procenta. Přestože tedy začínaly na stejné úrovni, dnes je mezi nimi rozdíl 3,4 procentního bodu.