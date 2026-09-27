Obce sedí na stovkách miliard. Stát chce využít jejich peníze na levnější dluh
- České samosprávy mají v bankách přes 540 miliard korun.
- Většina peněz leží nevyužitá a ztrácí hodnotu kvůli inflaci.
- Stát chce obce a kraje zapojit do financování státního dluhu, píše Reflex.
Je ale iluzí, že by se podařilo škrtnout nějaké desítky miliard. Možná by se dalo ušetřit pár jednotek miliard, pokud by nedošlo třeba na zvýšení penzí nad zákonný rámec. Podle něj se mají zvýšit důchody o tři stovky, na což stačí mít v rozpočtu zhruba jedenáct miliard korun, ale Alena Schillerová počítá s devatenácti miliardami, takže chce vyplatit penzistům osm miliard nad povinnou částku. Jednotky miliard by se jistě daly ušetřit i na státních platech.
Obří schodek se samozřejmě promítne do státního dluhu, za nějž letos platíme 110 miliard. Příští rok to ovšem má být o dvacet miliard více. A tak ministryně Schillerová pošilhává po úsporách samospráv, které by mohly s financováním státního dluhu pomoci. A nutno přiznat, že na tom není nic špatného ani zákeřného.
Půl biliónu v kasičce
Podle nejnovějších oficiálních údajů ministerstva financí a dalších zdrojů mají územní samosprávy (Praha, kraje a obce) v bankách velmi vysoké zůstatky.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!