Náklady na umělou inteligenci firmám rostou. Někde zavádějí omezení, většina ale plánuje investovat víc
- Náklady spojené s umělou inteligencí firmám rostou.
- Pro některé z nich jsou již neúnosné a zavádějí opatření, aby tyto výdaje snížily.
- Většina společností nicméně plánuje investice do AI nadále navyšovat.
Náklady firem spojené s používáním umělé inteligence (AI) s rozšiřováním jejího nasazování celkově rostou. Faktorem je mimo jiné větší zapojování AI agentů, kteří dokážou pracovat autonomně, ale jejich provoz je zároveň dražší.
„Nárůst výdajů za AI oproti loňsku je zhruba pětinásobný,“ uvádí například ředitel vývojového studia Ackee Marek Přibáň. Podobně je na tom také slovenská společnost Sudolabs, která poskytuje firmám AI řešení. „Naše výdaje na umělou inteligenci, zejména na agenty při vývoji softwaru, meziročně vzrostly o téměř 600 procent,“ říká její provozní ředitel Jan Kokavec. Expert na umělou inteligenci IT společnosti Trask Andrej Svitek pak uvádí, že rozvoj a provoz interní AI infrastruktury firmy patří dnes mezi její největší investiční položky.
Rozpočtová zátěž
Pro některé firmy se již dnes stávají výdaje spojené s AI výraznou zátěží pro jejich provozní náklady. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu konzultační společnosti McKinsey. „Tyto výdaje se nyní stávají poměrně podstatnými a viditelnými,“ uvedl podle Business Insider senior partner společnosti a ředitel McKinsey Global Institute Tanguy Catlin.
Podle průzkumu 20 procent respondentů uvedlo, že používání AI bylo ve firmě omezeno právě z finančních důvodů, a to například omezením možného množství spotřebovaných tokenů. Ty představují množství zpracovaného textu, které jazykový model spotřebuje za operace, které provádí. „Tento podíl je víceméně stejný napříč organizacemi různých velikostí i mnoha odvětvími,“ píše se v průzkumu.
Oslovené firmy se shodují, že omezovat zaměstnance v používání AI obecně nechtějí, často mají ale nastavené limity. „Slouží jako pojistka proti anomáliím, například když agent běží celou noc ve smyčce, a zároveň nám dávají signál, kde spotřeba roste a proč,“ popisuje Lukáš Pour, technologický ředitel společnosti Trustsoft poskytující cloudové služby.
Nárůst se vyplácí
Analytik z McKinsey Michael Chui uvádí, že finanční ředitelé zjistili, že umělá inteligence není „příliš levná na to, aby se její spotřeba vůbec měřila“, zejména pokud jde o agentní vývoj softwaru a komplexní logické úlohy, které nejvíce těží z nejpokročilejších modelů. „I když totiž náklady na jeden token klesly, počet spotřebovaných a vygenerovaných tokenů roste ještě rychleji. Tyto případy užití však prokázaly svou hodnotu, takže organizace plánují investovat více,“ dodává.
Jeho slova potvrzují i data. I přes vznikající tlaky na provozní náklady společností mnoho z nich již dnes do umělé inteligence investuje nemalé částky. Téměř třetina z nich utrácí za AI více než deset procent ze svého celkového firemního rozpočtu na IT. Více než 60 procent respondentů navíc očekává, že jejich firma bude investice do umělé inteligence navyšovat i v příštím roce.
Podobný přístup k investicím do AI mají i oslovené firmy, které i přes zvyšující se výdaje vidí přínosy v podobě rychlejšího růstu. „Ročně rosteme o 50 až 100 procent, přičemž naše personální náklady ve vývoji zůstávají prakticky stejné. Nárůst nákladů na AI je pro nás jednou z nejlepších investic, jaké jsme kdy udělali,“ popisuje například Kokavec ze Sudolabs a dodává, že investice plánují navyšovat i do budoucna. Zároveň připomíná, že důraz bude do budoucna kladen na jejich efektivitu.
Nárůst investic do umělé inteligence v absolutních číslech i v podílu na celkových nákladech očekává také Matěj Kukučka, marketingový ředitel společnosti Luigi’s Box, která poskytuje technologie pro e-shopy. „Počítáme s tím, že ceny nejvýkonnějších modelů půjdou spíše nahoru, a také s tím, že agenti budou přibývat ve více odděleních, a to i v těch méně technických, kde je adopce zatím nižší,“ komentuje.