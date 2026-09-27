Šéf Regiojetu pochválil České dráhy. A popsal, co chystá se svými žlutými vlaky
- Před 15 lety poprvé vyjely žluté vlaky soukromého dopravce Regiojet.
- Firmě daří v soutěžích a díky konkurenci se zlepšil komfort pro cestující, říká majitel firmy Radim Jančura.
- Další skokový růst poptávky podle něj přinesou vysokorychlostní tratě.
S liberalizací české železnice je Radim Jančura z velké části spokojen. Firmě se podle něj daří v soutěžích o železniční linky, díky konkurenci a soutěžím se zvyšuje komfort pro cestující a veřejné rozpočty zároveň ušetří. V sobotu uplynulo 15 let od první jízdy vlaku v typické žluté barvě.
Jančura vyjel na české železnice v září 2011, když spojil Prahu s Ostravou. Od té doby expandoval jak v Česku, tak v dalších zemích střední Evropy. Po vlacích provozovaných na komerční riziko bez kompenzace od ministerstva dopravy či krajů se začal účastnit soutěží a v části z nich uspěl.
„Výsledky ukazují, že soutěže mohou státu i krajům ušetřit miliardy korun. Například na naposledy soutěžené lince R10 jsme nabídli provoz za 70,40 koruny za vlakový kilometr, zatímco dnes stát platí 246,80 koruny. To je obrovský rozdíl a konkrétní ukázka toho, co mohou soutěže přinést,“ zmínil spojení Prahy s Hradcem Králové a Trutnovem.
Velmi dobře si podle něj počínají i některé kraje, jmenoval Ústecký, Jihomoravský či Plzeňský. Jako špatné příklady naopak vypíchnul Moravskoslezský či Karlovarský kraj. „Podle mě zbytečně prodlužují smlouvy Českým drahám za velmi nevýhodných podmínek. Když se někde platí skoro 500 korun za kilometr, je na místě se ptát, jestli je to skutečně nejlepší nabídka pro kraj a pro daňové poplatníky,“ řekl Jančura.
Ve výrobě jsou vlaky za 20 miliard
Díky soutěžím na tratě také obvykle přicházejí lepší vozidla. „To hlavní ale teprve začíná. V následujících letech se bude soutěžit provoz na velké části české železnice – v krajích i na rychlíkových a expresních linkách. Ukáže se, jak barevná česká železnice bude a kteří dopravci budou úspěšní,“ řekl Jančura.
Díky soutěžím podle něj získávají i cestující. „Na lince z Brna do Bohumína jsme místo starých vozů bez klimatizace nasadili klimatizované, nabídli jsme palubní catering. To samé jsme udělali na lince z Kolína do Ústí nad Labem. V Ústeckém kraji nyní nasazujeme moderní nízkopodlažní jednotky,“ řekl Jančura.
Připomněl, že za poslední roky se výrazně zlepšily i České dráhy, což je podle něj velkou zásluhou konkurence. „Také investují do nových vlaků a těží z toho cestující, vlakem chce cestovat více lidí,“ uvedl Jančura.
Nákupy nových vlaků či modernizace starších mají v RegioJetu pokračovat. „Nyní jsou pro nás ve výrobě vlaky za zhruba 20 miliard korun. Chceme také modernizovat vagóny tempem 100 kusů za rok. Zaměříme se na interiéry, sedačky, klimatizaci, zásuvky, toalety a další vybavení,“ naznačil plány Jančura. Plánuje otevřít i další čekárny, jako jsou v Praze a v Brně.
I když dopravci ve velkém kupují především nové elektrické jednotky, které jsou pro pravidelnou rychlíkovou dopravu vhodnější, ani soupravy složené z klasických vagónů z kolejí nezmizí, míní Jančura. „Jednotky mají lepší dynamiku, jsou energeticky efektivnější, jsou nízkopodlažní a bezbariérové. Soupravy zase mají v dálkové a mezinárodní dopravě velkou výhodu v pružnosti. Lze přidávat a ubírat vozy, kombinovat cestovní třídy či zařazovat lůžkové vozy,“ vysvětlil Jančura.
Jančura je také jedním z nejhlasitějších obhájců vysokorychlostní železnice, která může dostat podstatnou část lidí z aut do vlaků. „Pokud dokážeme cestu mezi Prahou a Brnem zkrátit na hodinu, nezmění se jen železnice. Změní se pracovní trh, bydlení i fungování regionů. Pokud lidem rychlá železnice ušetří desítky minut nebo hodinu denně, jsou to v součtu miliony hodin, které lidé mohou věnovat rodině, práci nebo sami sobě,“ řekl Jančura.
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