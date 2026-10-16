S Českem se děje něco nezvyklého. Investoři vyslali tři varovné signály, dopady pocítí i domácnosti
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- Na českém finančním trhu se od konce srpna odehrává neobvyklý souběh událostí.
- Investoři podle ekonomů mohou přehodnocovat svůj postoj k Česku.
- Pokud bude současný vývoj pokračovat, může se dotknout i peněženek domácností.
Všechno to začalo na sklonku letních prázdnin. Konkrétním mezníkem byl šestadvacátý srpen. Kolem tohoto data nastal úkaz, který tuzemsko zase tak často nezažívá. Spustil se proces popsatelný jako test investorské důvěry v Česko. Konkrétně v sílu domácích akcií, stabilitu tuzemských státních dluhopisů a neprůstřelnost české měny.
Pomyslný test právě nyní trvá už osmým týdnem a země v něm prozatím neobstála s úplně lichotivým skóre. České akcie, bondy i koruna totiž společně podlehly výprodeji. Jedním z možných vysvětlení společného poklesu cen domácích aktiv může být přehodnocení Česka na investiční mapě světa. Negativní důsledky přitom může pocítit i běžný občan.
Ruku v ruce dolů
„Zatímco odliv z burzy a ze státních dluhopisů může být jen pohybem uvnitř země směrem k jiným aktivům, oslabení koruny je signálem, že došlo k odlivu kapitálu z korunových aktiv, a tedy možná i z české ekonomiky,“ upozorňuje ekonom České spořitelny Michal Skořepa s tím, že krok vzad vůči českým aktivům mohl udělat jak zahraniční, tak domácí kapitál. „V pozadí můžou být jak domácí faktory v podobě oznámeného vysokého plánovaného rozpočtového deficitu na příští rok, tak faktory regionální, jako například zhoršující se výhled francouzských veřejných financí nebo obavy z nedostatečné naplněnosti evropských plynových zásobníků,“ soudí Skořepa s tím, že druhý důvod by korespondoval s paralelním oslabením eura vůči dolaru.
Právě šestadvacátého srpna se v Česku zastavil trend postupného posilování české měny proti euru, který předtím trval zhruba pět měsíců. Pražská burza byla zároveň na historickém vrcholu, když index PX vystoupal nad úroveň 2 800 bodů. Pokles cen českých státních dluhopisů sice už započal o dva týdny dříve, ale v závěru srpna jejich downtrend ještě zesílil. Výsledek testu odolnosti českých aktiv je prozatím nepříznivý. Domácí akcie od šestadvacátého srpna do poloviny tohoto týdne zlevnily optikou indexu PX téměř o sedm procent. Bezmála o půldruhého procenta zároveň poklesl index S&P Czech Republic Sovereign Bond monitorující výkon dluhopisů české vlády, obdobně pak ve stejném období oslabila i česká koruna. Vůči americkému dolaru ale v tomto období propadla dokonce o bezmála šest procent. V číslech je už započítáno určité vydechnutí českých aktiv, ke kterému dochází během uplynulého týdne.
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