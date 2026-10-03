Tahle ekonomika za dekádu utekla Německu o míle. Burza teď hledá její nové vítěze
- Polská ekonomika za deset let reálně vzrostla asi o 42 procent, výrazně víc než Česko, eurozóna i Německo.
- Polské akcie mohou být zajímavou protiváhou ke stagnujícím evropským trhům, a to i přes měnové riziko.
- Vybíráme několik dostupných polských mid caps, kterým analytici dávají více než třicetiprocentní růstový potenciál.
Toužíte po dovolené u moře, kde přes den neumíráte vedrem a v noci můžete spát? V tom případě je řešením Polsko. Neradi na nákupech přeplácíte za obyčejné věci, které si větší cenovky nezaslouží? V takovém případě není od věci občas projet polské nabídky. Neradi investujete v ekonomikách, jejichž růst je na prahu statistické chyby a nic nenasvědčuje tomu, že by se takový marasmus měl brzo změnit? Zkuste Polsko.
A koneckonců: nechcete ukládat své úspory v zemi, která je svým politickým kurzem až příliš vzdálená vašemu hodnotovému žebříčku? Pro někoho může být takovou destinací opět Polsko.
Polsko poráží Evropu
Představte si, že česká ekonomika za posledních deset let reálně vzrostla o přibližně 21 procent. Americká ekonomika za tutéž dobu poskočila o 27 procent. Dobře, to jste možná asi tak nějak intuitivně čekali. Tak pojďme k těm méně očekávatelným cifrám. Vyjeďme třeba do Německa. Ne, tamní ekonomika nestagnuje až posledních pár let. Stagnuje už dekádu, za deset let totiž kumulovaně vzrostla o 7,5 procenta. To je cifra, kterou byste zřejmě v kolonce roční růst našli u některých ofenzivních asijských ekonomik. Investovali byste v takové zemi?
Nejde zdaleka jen o Německo, jde o celou eurozónu. Ta totiž v průměru za poslední dekádu povyrostla o patnáct procent. Asi se shodneme na tom, že o ekonomický zázrak se nejedná. Což nás vede k jen mírně nadsázkové tezi, že všechny cesty vedou do Polska.
Osobně nemám rád studené moře, chladný vítr v létě, deprivaci z předpovědí počasí. Tam ale mé osobní „výtky“ k Polsku končí. Představte si, že polská ekonomika za poslední dekádu vzrostla o 42 procent. Tedy zhruba šestkrát více než německá. Je to právě Polsko, jehož ekonomové mohou vycestovat nejen do Ameriky, ale prakticky kamkoli do ještě včera vyspělého světa, a tam vysvětlovat, jak na ekonomický růst. A není to naopak. Dobře, v širší Evropě je ještě jeden mírně „mysteriózní“ hráč, který do růstových tabulek promlouvá až překvapivě silně. Je to Irsko, jež za onu dekádu narostlo ještě o deset procentních bodů více. Ale ruku na srdce: Nebyl by to pro vás investorský blackbox?
Polský výběr z hroznů
Určitě netlačím vaše peníze do Polska, chraň bůh. Jde jen subjektivně o investiční destinaci, která v současném vyspělém světě může dávat hned z více úhlů pohledu jednoduše největší smysl. Ano, můžete namítnout, že polský zlotý vůči české koruně v posledních dvou letech zhruba o pět procent oslabil. Pokud byste tak před dvěma lety koupili polské akcie a nyní je prodali, o pět procent vás připraví prostý vývoj měnových kurzů. Nicméně: máte možná ještě na paměti zhruba šestnáctiprocentní propad amerického dolaru během prvního pololetí loňského roku.
Podívali jsme se dnes na polské akcie a zkusili z nich vybrat několik, kterým momentálně experti dávají do vínku největší růstový potenciál v ročním horizontu. Vybírali jsme v segmentu mid caps, vyhnuli jsme se tedy nejmenším hráčům. Růstový potenciál zároveň musel být vyšší než 30 procent, firma musela být subjektivně relevantní a pohodlně dostupná českým investorům. Nemusíte si v předstihu rovnou bookovat dovolenou na Baltu, ale trocha toho polského akciového koření nemusí být na škodu. Pojďme na věc a nezapomeňme jako vždycky, že analytici jsou také jenom obyčejní lidé.
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