Binance po rekordním kyberútoku obnovuje výběry bitcoinů. Škody zaplatí ze svého
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- Největší světová kryptoburza Binance čelila největší krádeži v historii kryptoměn, při níž severokorejští hackeři odcizili aktiva v hodnotě zhruba 137 miliard korun.
Burza v neděli obnovila výběry bitcoinů a garantuje plné krytí ztrát ze svých rezerv, přičemž už zajistila náhradu pro 95 procent ukradených prostředků.
Za útokem stála podle FBI severokorejská státní skupina TraderTraitor a incident zasáhl platformu s 335 miliony uživatelů v době, kdy v EU stále postrádá licenci MiCA.
Největší světová kryptoměnová burza Binance, která se stala obětí rozsáhlé kybernetické krádeže, v neděli obnovila zákazníkům možnost výběru uložených bitcoinů. Firma na svém webu rovněž uvedla, že možnost výběru bude postupně obnovovat také u dalších kryptoměn.
Hackeři při útoku na burzu Binance odcizili kryptoměny v hodnotě kolem 6,3 miliardy dolarů (zhruba 137 miliard Kč). Firma uvedla, že už se podařilo zajistit prostředky na náhradu 95 procent odcizených kryptoměn. Zbývajících pět procent tvoří méně likvidní tokeny, jejichž získání v potřebném množství může trvat déle, píše agentura Reuters.
„Finanční důsledky ukradených prostředků ponese společnost Binance, nikoli naši uživatelé,“ uvedla burza. Firma už v pátek oznámila, že si na řešení důsledků kybernetického útoku vytvořila ze svých prostředků rezervu v hodnotě přes 6,34 miliardy dolarů.
Útok je označován za největší krádež v historii kryptoměn. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v sobotu oznámil, že za útokem stála severokorejská státem podporovaná skupina známá jako TraderTraitor.
Binance má kolem 335 milionů registrovaných uživatelů. Nezískala však evropskou licenci MiCA, a nemá proto oprávnění poskytovat regulované kryptoměnové služby v Evropské unii.