Česko si polepšilo. Důvod vyššího ratingu je úplně jiný, než vláda naznačuje
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- Agentura S&P zlepšila výhled ratingu Česka, vláda to prezentuje jako svůj úspěch.
- Za lepším hodnocením stojí především dlouhodobá kondice ekonomiky, nikoli kroky současné vlády.
S&P naopak upozorňuje na rostoucí deficity a rozvolňování rozpočtových pravidel.
Nedávné zlepšení výhledu ratingu České republiky od agentury S&P Global je jednoznačně pozitivní zpráva pro celou zemi. Pro současnou vládu a její PR je to ovšem rovnou dar z nebes. Právě v momentě, kdy čelila kritice za neúměrné rozvolňování rozpočtové kázně, ji renomovaná zahraniční agentura zdánlivě pochválila. Nebo aspoň tak se to část politické scény snažila prezentovat. To by nicméně byla velmi odvážná a volná interpretace.
V první řadě je nutné oddělit, co zajímá ratingovou agenturu a co naopak zajímá nebo by mělo zajímat domácí publikum. Rating slouží jako signál investorům do vládních dluhopisů, který říká, jak velké hrozí riziko, že jim konkrétní země nakonec nevrátí jejich peníze. Tedy že zbankrotuje do doby splatnosti jejich dluhopisu, která průměrně činí zhruba devět let.
Agenturu ani její klienty tedy na rozdíl od občanů nemusí zajímat, jestli země míří do dluhové zdi na horizontu desetiletí, a už vůbec je nemusí zajímat, jestli splátky dluhů budou ujídat čím dál větší část celého rozpočtu, kterému pak nezbyde na silnice či nemocnice. Zajímá je pouze to, zda za devět let bude země pořád schopna splácet.
Bankrot nehrozí
Současnou vládu nikdo nepodezříval, že by dokázala zemi přivést k bankrotu za pouhých devět let. To by vzhledem k dobré výchozí pozici byl skutečně velmi obtížně představitelný scénář. Že se toho nebojí ani ratingové agentury, tudíž není příliš překvapivé.
Agentura S&P nicméně šla ještě o krok dále. Nejenom že se bezprostředního českého bankrotu neobává, ale její obava se aktuálně dokonce mírně snížila. Lze tedy z tohoto usuzovat, že vystavila lichotivé vysvědčení české vládě? Nikoliv, pravdou je spíše opak.
S&P v doprovodné zprávě ke zlepšení výhledu poměrně jasně vyjmenovává důvody, které ji k tomu vedly. Česká ekonomika podle ní navzdory externím šokům utěšeně pokračuje v dohánění bohatších sousedů, daří se jí držet solidní finanční rovnováhu, může se opřít o objemné devizové rezervy centrální banky, je relativně málo zadlužená a má zdravý bankovní sektor.
To vše je nicméně dědictvím minulosti a nemá to žádnou souvislost s desetiměsíčním fungováním současné vlády. Lze prakticky garantovat, že kdyby oněch deset měsíců vládl kdokoliv jiný, na těchto faktorech by za tak krátkou dobu nestihl nic změnit.
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Babiš je spíš rizikem
Když už se agentura na několika místech skutečně vyjadřuje ke krokům současné vlády, neřadí je mezi „pozitiva“, ale spíše mezi „rizika“. Očekává vyšší deficity, všímá si rozvolnění rozpočtových pravidel, a dokonce explicitně říká, že vláda podle ní poruší trajektorii konsolidace, kterou si sama vetkla do svého fiskálně-strukturálního plánu.
Kromě rychlejšího utrácení od vlády dále očekává, že se neodchýlí od české tradice probyznysové politiky a že navzdory silnému zastoupení národoveckých proudů zůstane obecně konstruktivní v jednáních s evropskými partnery. Ani zde nelze dohledat jakoukoliv pochvalu. Agentura nevyzdvihuje žádné aktivní kroky vlády, ať už učiněné, nebo avizované. Pouze doufá, že vše zůstane alespoň tak nějak při starém.
Růst poblíž 2,5 procenta
Pokud jde o výhled na budoucí výkon české ekonomiky, drží se S&P poblíž všeobecného konsenzu, když předpokládá v příštích letech růst poblíž 2,5 procenta. Ani zde není viditelné žádné přičinění aktuální vlády, protože stejné odhady byly vydávány i za vlády předchozí. Absenci jakékoliv změny odhadů naopak lze vnímat jako skepsi k vládou avizovanému ekonomickému zrychlení, které by díky promyšlené hospodářské politice údajně mělo brzy přijít. Žádné takové zrychlení na obzoru není.
V souhrnu tedy zlepšení výhledu ratingu nelze vnímat jako pochvalu politiky aktuální vlády, ale spíše jako pochvalu chování celé země v minulosti. Kdykoliv přijde řeč na současnou vládu, agentura spíše vyjadřuje naději, že nic moc nezkazí. Tedy že se nezačne chovat zdivočele v zahraničí či že se neodkloní od principů tržní ekonomiky. A že ačkoliv evidentně hodlá výrazně rychleji utrácet na dluh, nepřivede nás k bankrotu do devíti let. Za to buďme rádi, ale chtějme od politiků i víc.