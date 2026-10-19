Čtyři procenta za jediný týden. Investoři objevili příležitost, která tu roky nebyla
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Výnosy amerických státních dluhopisů vystoupaly na mimořádně vysoké úrovně a přilákaly pozornost velkých investorů.
Hedgeové fondy začaly využívat prudkých výprodejů, které podle některých správců peněz zašly příliš daleko.
Dluhopisy mohou nabídnout zajímavé zhodnocení i ochranu před hospodářským zpomalením.
Růst výnosů vládních dluhopisů Spojených států i jiných západních zemí na nejvyšší úrovně za poslední dekády logicky vyvolává u mnoha investorů otázky, jestli už nepřišel čas pustit se do nákupů těchto papírů. Ti odvážnější začali bondy do svých portfolií již zařazovat a zatím se jim tato sázka vyplácí.
Výnosy amerických státních obligací v uplynulém týdnu sestoupily z nejvyšších úrovní za poslední čtvrtstoletí: v případě desetileté splatnosti klesly z 5,3 procenta na 5,1 procenta a u třicetileté z 5,7 procenta na 5,4 procenta. Jinak řečeno držitel třicetiletých papírů vydaných vládou USA na těchto pohybech vydělal za týden zhruba čtyři procenta, což je v případě takřka bezrizikových nástrojů velmi slušné zhodnocení.
Trh je nyní stále citlivý na nově příchozí zprávy a nelze proto zcela vyloučit, že otřesy mohou v následujících týdnech pokračovat. Spíše se ale zdá, že dluhopisová smršť z přelomu září a října zašla příliš daleko. Bondy se tak dostaly na úrovně, na nichž někteří agresivní správci peněz jako například hedgeové fondy spatřili atraktivní nákupní příležitost. Poslední fázi výprodejů totiž způsobily zejména technické faktory.
Delší splatnost znamená větší riziko
Ve vyhrocených momentech mají ceny finančních instrumentů tendenci přestřelovat. Například část investorů, kteří nakupují na takzvanou páku, tedy s využitím velkého množství vypůjčených prostředků, musí své investice nuceně a nedobrovolně vyprodávat, protože v opačném případě by jim hrozily citelné ztráty.
V prudkém nárůstu výnosů sehrávají důležitou roli i specifika cenných papírů krytých hypotékami. Tyto nástroje jsou ve Spojených státech populární a ve velkém je nakupují banky, pojišťovny nebo penzijní fondy. Když rostou sazby, tak se prodlužuje splatnost těchto produktů, protože v prostředí vyšších výpůjčních nákladů logicky klesá ochota domácností refinancovat hypotéky.
Kvůli tomu pak roste celková doba splatnosti portfolií těchto institucionálních hráčů. A to je nežádoucí jev, protože delší splatnost znamená větší riziko. Aby finanční instituce toto riziko omezily, zbavují se právě dlouhých dluhopisů, čímž dobu do splatnosti svého portfolia snižují. A právě tyto do značné míry vynucené prodeje taktéž přispívaly k rychlému růstu výnosů nad jejich férovou hodnotu.
Trh věří ve schopnost centrálních bank
Hedgeové fondy využily této situace a začaly dluhopisy opět mohutně nakupovat. K jejich zájmu znovu investovat do státních obligací přispívá i fakt, že je růst výnosů tažený silnou výkonností ekonomiky. Zvyšuje se tedy takzvaný reálný výnos. Jeho nárůst vysílá i signál, že trh věří ve schopnost centrálních bank i jejich ochotu reagovat na hrozbu inflace a vydat se s úroky nahoru.
Vládní dluhopisy tradičně představují určitou pojistku proti nepříznivému hospodářskému vývoji. Výnosy by začaly klesat, pokud by ekonomika zpomalila nebo rovnou zamířila do recese. A v historii platilo, že pokud se výnosy desetiletých amerických vládních bondů vyšplhaly přes pět procent, pak dokázaly ekonomiku přiškrtit kvůli horší dostupnosti financování.
Určitým rizikem v tomto směru je umělá inteligence (AI). Trh totiž očekává, že její zapojování zvedne produktivitu, a tím pádem by hospodářský růst mohl vyšším úrokům odolávat. Další hrozbou zůstává, že inflace skutečně ještě může zrychlit, což by výnosy mohlo hnát dále nahoru. Na akceleraci cenových tlaků by ale pravděpodobně reagovaly centrální banky přísnější měnovou politikou, takže se správci majetku inflačního scénáře zatím příliš neobávají.
Velká šance
I pokud by se tato rizika naplnila, je nákup dluhopisů na současných úrovních smysluplný. Například výnos 5,1 procenta na desetiletém americkém vládním bondu de facto znamená, že je investor během ročního horizontu chráněný proti nárůstu výnosů o dalšího 0,7 procentního bodu. A v tuto chvíli se nezdá pravděpodobné, že by se na trhu amerických státních obligací odehrály tak výrazné pohyby.
Epizody krátkodobého stresu, které mohou vyvolat otřesy na trhu nejen vládních dluhopisů, samozřejmě nikdy nelze zcela vyloučit. Nárůst výnosů vyvolaný další panikou by ale pravděpodobně byl pouze přechodným výkyvem, a tím pádem novou příležitostí k nákupům. Existuje tak velká šance, že na konci roku budou výnosy amerických i jiných vládních bondů níže než dnes.