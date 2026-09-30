Dluhopisy krvácejí, známá poučka se drolí. Jak sestavit odolné portfolio v době nekonečného boje s inflací
- Rostoucí výnosy státních dluhopisů přepisují zavedené investiční poučky.
Jak jednoduše sestavit portfolio, které odolá turbulencím? Ta otázka už nemá jednoduchou odpověď.
Čeští správci peněz popisují, proč dává stále menší smysl tradiční rozložení „60 procent akcie, 40 procent dluhopisy“.
Když v roce 2022 na vyspělý svět plně dopadla dekády nevídaná inflační vlna, nejen komunitu českých investorů na sociální síti X zaujaly burzovně obchodované fondy s americkými dluhopisy. Hodnotu těchto fondů sice tehdy podseklo zvyšování úrokových sazeb, z pohledu kontrariánů ale dávala tehdy investice do ETF se středně- a dlouhodobými americkými státními dluhopisy smysl minimálně ze dvou důvodů.
Tím prvním bylo očekávání brzkého návratu inflace k dvouprocentnímu cíli, což by Fed přimělo ke snížení sazeb a poslalo ceny dluhopisů zpět nahoru. Tím druhým dodržování klasické investiční poučky „60:40“ o optimálním rozložení portfolia. Ta do něj radí zařadit ze 60 procent akcie a ze 40 procent kvalitní dluhopisy. Jenže aktuální vývoj naznačuje, že v mimořádně turbulentním světě jednoduché investiční poučky neplatí.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!