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Dluhopisy krvácejí, známá poučka se drolí. Jak sestavit odolné portfolio v době nekonečného boje s inflací

Dění, ze kterého jde hlava kolem. Rok 2026 zatím mnohé investory překvapil. Na snímku jeden z nejznámějších traderů na Wall Street Peter Tuchman.

Dění, ze kterého jde hlava kolem. Rok 2026 zatím mnohé investory překvapil. Na snímku jeden z nejznámějších traderů na Wall Street Peter Tuchman. Zdroj: Profimedia

Jan Vávra
Aleš Ligas
Jan Vávra , Aleš Ligas
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  • Rostoucí výnosy státních dluhopisů přepisují zavedené investiční poučky. 

  • Jak jednoduše sestavit portfolio, které odolá turbulencím? Ta otázka už nemá jednoduchou odpověď. 

  • Čeští správci peněz popisují, proč dává stále menší smysl tradiční rozložení „60 procent akcie, 40 procent dluhopisy“. 

Když v roce 2022 na vyspělý svět plně dopadla dekády nevídaná inflační vlna, nejen komunitu českých investorů na sociální síti X zaujaly burzovně obchodované fondy s americkými dluhopisy. Hodnotu těchto fondů sice tehdy podseklo zvyšování úrokových sazeb, z pohledu kontrariánů ale dávala tehdy investice do ETF se středně- a dlouhodobými americkými státními dluhopisy smysl minimálně ze dvou důvodů. 

Tím prvním bylo očekávání brzkého návratu inflace k dvouprocentnímu cíli, což by Fed přimělo ke snížení sazeb a poslalo ceny dluhopisů zpět nahoru. Tím druhým dodržování klasické investiční poučky „60:40“ o optimálním rozložení portfolia. Ta do něj radí zařadit ze 60 procent akcie a ze 40 procent kvalitní dluhopisy. Jenže aktuální vývoj naznačuje, že v mimořádně turbulentním světě jednoduché investiční poučky neplatí. 

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