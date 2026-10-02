Benefity nemusí být složité ani pro malou firmu. Jak je můžete nabídnout i bez vlastního HR?
V malém týmu se na benefitech rychle ukáže, že každému vyhovuje něco jiného. Někdo ocení sport, jiný příspěvek na zdraví, kulturu nebo vzdělávání. Řešením není delší seznam benefitů, ale možnost flexibilní volby. Pro majitele firmy přitom zůstávají dvě praktické otázky: kolik to bude stát a kdo se o celý systém postará?
Firma s dvaceti zaměstnanci hledá zkušeného kolegu. Kandidát se zdá být přesně tím člověkem, kterého potřebuje. Jenže zvažuje i nabídku od velké společnosti. Majitel menší firmy ví, že mzdu nemůže zvyšovat donekonečna. Napadne ho, zda nabídnout něco dalšího, ale hned přijde pochybnost: „Benefity? Na to jsme moc malí.“
Podobně může uvažovat řada menších zaměstnavatelů. O schopné lidi přitom soutěží bez ohledu na to, kolik jich sami zaměstnávají. Zaměstnanecké výhody jim souboj automaticky nevyhrají, mohou však doplnit nabídku firmy, pokud odpovídají tomu, co její lidé skutečně chtějí.
Jednou z možností jsou Flexi volnočasové benefity od Pluxee. Jejich princip je jednoduchý: firma stanoví rozpočet a zaměstnanci si v rámci nastavených pravidel sami vybírají, zda příspěvek využijí na sport, kulturu, zdraví, vzdělávání nebo rekreaci. I menší zaměstnavatel tak může nabídnout něco navíc, aniž by musel hledat jednu výhodu, která vyhovuje celému týmu.
Menší firmy může odradit představa, že zavedení benefitů vyžaduje velký rozpočet, vlastní HR oddělení a složitou administrativu. Firma s dvaceti lidmi ale nemusí kopírovat nabídku korporace. Stačí zjistit, co zaměstnanci skutečně využijí, nastavit udržitelný rozpočet a zvolit řešení, které se bude snadno spravovat. Pokud tyto tři věci fungují, může takové řešení dávat smysl i v malém týmu.
„Pro dvacet lidí to nemá cenu“
Smysl zaměstnaneckých výhod se neodvíjí od velikosti týmu. V malé firmě může být naopak snazší zjistit, co zaměstnanci využijí. Stačí se jich zeptat. Odpovědi se nejspíš budou lišit: někdo ocení sport, jiný by raději čerpal příspěvek na zdraví, kulturu nebo vzdělávání.
Firma proto nemusí hledat jednu výhodu, která nadchne všechny. U flexibilních benefitů nastaví rozpočet a pravidla, zatímco zaměstnanci si v jejich rámci vybírají podle svých potřeb.
„Bez HR oddělení to nezvládneme“
V menší firmě řeší personální agendu často majitel nebo kolega, který má na starosti i jiné věci. Obava z další administrativy je tedy namístě. Důležité je vybrat takové řešení, jehož zavedení i běžná správa odpovídají možnostem firmy. „I v malé firmě mohou benefity fungovat jednoduše. Důležité je vědět, co zaměstnanci skutečně ocení, nastavit rozpočet podle možností firmy a zvolit řešení, které nezatíží další administrativou,“ říká Jan Michelfeit, CMO Pluxee Česká republika.
Se zavedením i následnou správou Flexi pomáhají právě digitální nástroje Pluxee. Firma tak nemusí pro každou aktivitu vytvářet samostatný program a může zaměstnancům nabídnout možnost volby i bez vlastního HR oddělení.
„Není jednodušší přidat ke mzdě?“
Mzda zůstává základem odměňování a benefity ji nemají nahrazovat. Pokud ale chce firma zaměstnancům poskytnout něco navíc, mohou mít vybrané nepeněžní benefity při splnění zákonných podmínek pro zaměstnance vyšší čistou hodnotu než stejný náklad vynaložený formou mzdy.
Benefity a daně v roce 2026: Pro vymezené zdravotní benefity platí v roce 2026 roční limit osvobození 48 967 Kč na zaměstnance. Pro ostatní zákonem vymezené nepeněžní benefity, například v oblasti sportu, kultury, vzdělávání nebo rekreace, činí limit 24 483,50 Kč. Oba limity se posuzují samostatně. Aby bylo možné osvobození uplatnit, musí být příspěvek poskytován nad rámec mzdy nebo jiné odměny za práci. Daňový režim na straně zaměstnavatele je potřeba posoudit zvlášť.
Začít lze jednoduše
Menší firmě mohou benefity pomoct sestavit nabídku, která dává jejím lidem smysl. První krok přitom nemusí vést ke katalogu produktů. Užitečnější je zjistit, co zaměstnanci ocení, určit udržitelný rozpočet a vybrat správu, kterou firma zvládne.