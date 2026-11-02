Investice do nemovitostí nestačí. Rozhoduje i to, co se v nich skutečně děje
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Investice do nemovitostí bývají spojovány především s hodnotou majetku, nájemným a růstem ceny nemovitosti. Takový přístup ale z velké části abstrahuje od toho, co se v nemovitostech odehrává a nechává tak na stole další potenciál. A právě na tom staví Lázeňský fond: kombinuje nemovitostní aktiva s vlastním provozem a zdravotnickými službami.
Pro investora tak není podstatná jen hodnota nemovitostí, ale i ekonomický výkon, který skrze ně dokáže jejich provozovatel dlouhodobě vytvářet.
Od nemovitostí k vlastnímu provozu
Tradiční nemovitostní fond pořídí nemovitost, pronajme ji a výnos získává z nájemného a růstu hodnoty majetku. Lázeňský fond zvolil odlišnou strategii: k nemovitostem přidává vlastní provoz. V roce 2025 dokončil akvizici společnosti Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s., ve které již drží 100% podíl, a současně rozvíjí i vlastní zdravotnickou větev.
Rozvoj strategie se promítá i do velikosti majetkové základny. Čistá hodnota aktiv podfondu vzrostla ze 193 milionů korun v roce 2023 na 676,7 milionu korun na konci roku 2025. A v roce 2026 se již blíží 800 milionům korun.
Hodnota vzniká i samotným provozem
Lázeňská část dnes zahrnuje 14 hotelů s kapacitou téměř 1 300 lázeňských lůžek. V roce 2025 se v nich ubytovalo skoro 30 tisíc hostů a zdravotnický personál zde provedl více než 0,5 miliardy léčebných procedur. Fond zároveň rozvíjí i zdravotnickou část. V Karlových Varech provozuje například kardiologické centrum Kardio KV s více než 5 000 klienty ročně a rehabilitační Kalbicentrum se zhruba 4 000 klienty ročně. Dalším příkladem z čistě zdravotnické větve je také ordinace praktického lékaře ve Františkových Lázních s kapacitou přibližně 2 500 pacientů.
Nová etapa pod značkou SpaVital
Na dosavadní rozvoj navazuje skupina novou značkou, která všechny aktivity propojuje - SpaVital. Ta stojí na třech pilířích: lázeňství, zdravotnictví a Senior Care a Hospitality & lifestyle. Její vize směřuje k budování infrastruktury zdraví a aktivní dlouhověkosti.
Do roku 2031 plánuje další významný růst obratu a rozšíření lázeňské kapacity až na 2 500 lůžek. Rozrůst se má i zdravotnická část až do podoby sítě klinik, ambulancí specialistů nebo také praktických lékařů či větších zdravotnických zařízení, jako třeba poliklinik nebo nemocnic.
Pro investora tak není zajímavá jen současná hodnota portfolia, ale také jeho další potenciál a schopnost aktiv generovat výnos dlouhodobě.
Lázeňský fond je fond kvalifikovaných investorů s minimální investicí 1 milion korun. Při splnění zákonných podmínek mohou fyzické osoby při investičním horizontu delším než tři roky využít osvobození od daně z příjmů. Investoři navíc mohou každý rok čerpat poukaz na lázeňský pobyt v nemovitostech fondu ve výši 2 % investované částky.