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Cena za Tesco předčila očekávání. Dermacol zasáhly spory manželů. Největší skiareál bude v Rokytnici

Co vám neuteklo

Co vám neuteklo Zdroj: e15

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  • V Česku vznikne nový největší řetězec. Cena za Tesco předčila očekávání.
  • Dermacol zasáhly spory manželů. Komárová po 24 letech ve firmě končí.
  • Velká proměna Rokytnice. Developer tu plánuje největší skiareál v Česku a v něm metro.

Přečtěte si nejzajímavější články tohoto týdne.

V Česku vznikne nový největší řetězec. Cena za Tesco předčila očekávání

  • České Tesco bude mít nového majitele. 

  • Jeho prodejny v České republice a na Slovensku kupuje nizozemská skupina Ahold Delhaize. 

  • Prodejní cena za oba trhy dosahuje 1,7 miliardy eur, tedy 41,4 miliardy korun.  

Dermacol zasáhly spory manželů. Komárová po 24 letech ve firmě končí

  • Marketingová ředitelka Dermacolu oznámila v e-mailu zaměstnancům, že ve firmě končí.
  • Podle svých slov dostala „výpověď“ od svého manžela, jediného vlastníka firmy Vladimíra Komára.
  • Podle Komára je odchod jeho ženy z firmy čistě byznysovou záležitostí a netýká se jejich manželství.

Velká proměna Rokytnice. Developer tu plánuje největší skiareál v Česku a v něm metro

  • Trigema chce z Rokytnice nad Jizerou udělat celoroční horské letovisko s největším skiareálem v Česku.
  • Bývalá textilka se promění v pětihvězdičkový hotel a v městečku vyroste nová čtvrť s 220 byty.
  • Nejodvážnějším plánem je podzemní lanové metro, které má propojit centrum města se skiareálem.

VIDEO: Do kanceláře mi chodily nože a nábojnice, říká Pekarová Adamová. Politika mi nechybí

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FLOW: Do kanceláře mi chodily nože a nábojnice, říká Pekarová Adamová. Politika mi nechybí

Kdo ovládne Škodu Auto? Němci skloňují první jména, vítěz zdědí i hrozbu českých stávek

  • Škoda Auto proplouvá mimořádně náročným obdobím bez předsedy představenstva, výběrové řízení Volkswagenu běží naplno.
  • Budoucího šéfa mladoboleslavské automobilky ovšem čeká velmi složitá práce.
  • Škoda má čelit tlaku VW na zmrazení mezd zaměstnanců, zároveň potřebuje přestavět některý ze závodů na výhradní produkci elektromobilů.
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