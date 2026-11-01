Cena za Tesco předčila očekávání. Dermacol zasáhly spory manželů. Největší skiareál bude v Rokytnici
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- V Česku vznikne nový největší řetězec. Cena za Tesco předčila očekávání.
- Dermacol zasáhly spory manželů. Komárová po 24 letech ve firmě končí.
- Velká proměna Rokytnice. Developer tu plánuje největší skiareál v Česku a v něm metro.
Přečtěte si nejzajímavější články tohoto týdne.
V Česku vznikne nový největší řetězec. Cena za Tesco předčila očekávání
- České Tesco bude mít nového majitele.
Jeho prodejny v České republice a na Slovensku kupuje nizozemská skupina Ahold Delhaize.
Prodejní cena za oba trhy dosahuje 1,7 miliardy eur, tedy 41,4 miliardy korun.
Dermacol zasáhly spory manželů. Komárová po 24 letech ve firmě končí
- Marketingová ředitelka Dermacolu oznámila v e-mailu zaměstnancům, že ve firmě končí.
- Podle svých slov dostala „výpověď“ od svého manžela, jediného vlastníka firmy Vladimíra Komára.
- Podle Komára je odchod jeho ženy z firmy čistě byznysovou záležitostí a netýká se jejich manželství.
Velká proměna Rokytnice. Developer tu plánuje největší skiareál v Česku a v něm metro
- Trigema chce z Rokytnice nad Jizerou udělat celoroční horské letovisko s největším skiareálem v Česku.
- Bývalá textilka se promění v pětihvězdičkový hotel a v městečku vyroste nová čtvrť s 220 byty.
- Nejodvážnějším plánem je podzemní lanové metro, které má propojit centrum města se skiareálem.
VIDEO: Do kanceláře mi chodily nože a nábojnice, říká Pekarová Adamová. Politika mi nechybí
FLOW: Do kanceláře mi chodily nože a nábojnice, říká Pekarová Adamová. Politika mi nechybí
Kdo ovládne Škodu Auto? Němci skloňují první jména, vítěz zdědí i hrozbu českých stávek
- Škoda Auto proplouvá mimořádně náročným obdobím bez předsedy představenstva, výběrové řízení Volkswagenu běží naplno.
- Budoucího šéfa mladoboleslavské automobilky ovšem čeká velmi složitá práce.
- Škoda má čelit tlaku VW na zmrazení mezd zaměstnanců, zároveň potřebuje přestavět některý ze závodů na výhradní produkci elektromobilů.