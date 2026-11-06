Když kalendář nedává prostor: Jak si zajistit přísun energie v pracovně nabitých dnech
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Pracovní kolotoč bývá neúprosný. Máte schůzku za schůzkou, v mezičase se snažíte odpovídat na e-maily, a než se nadějete, je zase odpoledne a na vás padá krize. Kolem 14. hodiny přijde extrémní propad energie, cítíte únavu, pálí vás oči, bolí hlava. Než budete tuto únavu zahánět dalším dvojitým espressem, zkuste malý restart. Ideálně s něčím malým k zakousnutí v ruce.
Většinu dní jistě plánujete tak, aby v nich byl dostatek času i pro vaše potřeby. Máte v kalendáři nastavený blocker pro oběd, cíleně jste zkrátili schůzky, abyste se mohli napít a protáhnout nohy. Občas vám ale jinak skvělý time-management naruší nečekaná schůzka nebo prostě jen náročný den. A v takových případech se hodí mít po ruce záchranu.
Malý chytrý pomocník
Ideální šuplíkovou záchranou může být malý sáček chipsů. Díky němu doplníte energii v kritickém bodě nabitého dne, navíc bez výčitek, že jste toho snědli příliš.
Věděli jste, že optimální porce slaného snacku je 30 g denně?
Na toto doporučení reaguje značka Bohemia se svým chipsovým Multipackem. Ten obsahuje 5 balení po 25 gramech chipsů. Máte tak jistotu, že v šuplíku budete mít zásobu na horší dny.
Kontrola nad porcí
Při práci je snadné ztratit nad jídlem kontrolu. S Multipackem od Bohemia vám tento scénář nehrozí. Díky 25 g v sáčku přesně víte, kolik jste toho snědli. Toto řešení je praktické i pro večerní mlsání u televize. Kolikrát se vám už stalo, že ve vás velké balení zmizelo rychlostí blesku a vy jste si akorát vyčítali, že jste toho snědli tolik? S Multipackem je jedno, jestli ho zvolíte jako záchranu v práci, nebo jako večerní snack.
Není nad klasickou chuť
V kategorii slaných snacků se na prvních příčkách dlouhodobě umisťuje klasická solená varianta. Za její chutí stojí tradiční receptura založená na poctivých surovinách – pečlivě vybraných českých bramborách, kvalitním oleji a přiměřeném množství soli. Žádné složité přísady, jen předvídatelná a stálá kvalita.
Křupání na každý den!
S novým Multipackem se nemusíte bát, že vás zase přepadne odpolední útlum. Pokud se vám stane, že kvůli pracovním povinnostem zanedbáte oběd a sníte jen malý sendvič u počítače, máte po ruce první pomoc, která vám v odpolední krizi rychle dodá energii. Navíc, díky pěti balením v Multipacku máte pokrytý celý pracovní týden. Ale pokud vám to kalendář jen trochu dovolí, nezapomínejte na plnohodnotný oběd. Pravidelné stravování je jedním z pilířů dlouhodobé produktivity.
O společnosti
Značka Bohemia, kterou čeští spotřebitelé znají již od roku 1982, patří do portfolia mezinárodní společnosti Intersnack. Vedle tradičních Bohemia chipsů stojí společnost také za značkami Chio, Goldfish nebo dětmi oblíbenou značkou Pom-Bär, jimž propůjčuje hlubokou sdílenou znalost unikátních výrobních postupů a nejvyšších kvalitativních standardů. Více informací o historii i produktech najdete na www.bohemiachips.cz.