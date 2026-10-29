NADIVOKO pro firemní akce: Menu od Chili Ta a IN CATERING, které funguje i pro stovky hostů
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Na firemní akci záleží na chuti i na tom, zda se jídlo podaří vydat všem hostům v plánovaném čase. Koncept NADIVOKO spojuje recepty influencerky a gastronomické tvůrkyně Chili Ta s provozním zázemím IN CATERING. Firmy ho mohou využít na vánoční večírky 2026 i další akce v roce 2027.
Chili Ta vytváří recepty inspirované vietnamskou kuchyní. Kuchaři při jejich přípravě pracují s českými sezónními surovinami, včetně těch z regenerativního zemědělství. Jídelníček se mění podle nabídky farmářů. Prosincová nabídka tak vypadá jinak než ta jarní.
„Kráva se neskládá jen ze steaků. Pokud chcete pracovat s farmářem, nemůžete mu diktovat, co chcete. Je potřeba pracovat s tím, co má,“ říká Chili Ta. Proto v NADIVOKO dostávají prostor také dušená a trhaná masa, obiloviny, luštěniny a sezónní zelenina.
Vietnamské vlivy se projevují hlavně v kombinacích chutí a práci s fermentací. V nabídce se mohou objevit lokše s trhaným masem, placky bánh xèo s kedlubnovým kimchi nebo vepřový bůček se zázvorem a kokosovým mlékem.
Na produktovém launchi se hodí průběžný výdej ve stylu NADIVOKO Street: hosté si berou jídlo mezi jednotlivými částmi programu. Pro VIP večer nebo setkání s partnery se nabízí hostina se sdílenými talíři. U firemního večírku lze podobu servisu přizpůsobit programu a počtu hostů.
Za recepty stojí Chili Ta a tým kuchařů pod vedením šéfkuchaře Jiřího Zemana. Při plánování řeší také přípravu, převoz a servis pro mnoho hostů. „Každé jídlo musí fungovat nejen chuťově, ale i logisticky při servisu na větších eventech,“ říká Zeman.
IN CATERING působí od roku 1995 a realizoval více než 15 000 akcí. Při přípravě NADIVOKO vychází z počtu hostů, místa, harmonogramu a dostupných surovin. Pro vánoční večírek tak může sestavit jinou nabídku než pro jarní setkání s klienty nebo letní firemní akci.
Podobu NADIVOKO pro svou akci můžete poptat na incatering.cz/nadivoko.