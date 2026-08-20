Pracovní oděvy jako investice do bezpečnosti, komfortu i dobrého jména firmy
Kvalitní pracovní oděvy dnes neplní pouze ochrannou funkci. Vedle bezpečnosti a komfortu představují také důležitý prvek firemní identity. Pracovní oblečení s logem pomáhá budovat důvěryhodnost značky, sjednocuje vzhled zaměstnanců a zvyšuje profesionální dojem při kontaktu se zákazníky.
Každá profese vyžaduje jiné pracovní oděvy
Požadavky na pracovní oblečení se výrazně liší podle prostředí i charakteru vykonávané práce. Zatímco ve výrobě a stavebnictví je klíčová vysoká odolnost materiálůa ochrana před mechanickým poškozením, v logistice nebo technických profesích hraje větší roli volnost pohybu, ergonomický střih a pohodlí. Výběr vhodného pracovního oblečení proto není jen otázkou bezpečnosti, ale také efektivity práce a dlouhodobého komfortu zaměstnanců.
Potvrzuje to i studie společnosti Lindström realizovaná v roce 2025 mezi více než 2 200 zaměstnanci z 11 zemí ve výrobním sektoru. Podle ní 86 % respondentů považuje pohodlí, funkčnost a čistotu pracovního oblečení za faktory ovlivňující spokojenost při práci a téměř pětina zaměstnanců uvedla, že dobře padnoucí pracovní oděv zvyšuje jejich produktivitu.
Jak vybrat pracovní oděvy podle norem a certifikací
Při výběru pracovních oděvů je důležité zohlednit nejen pohodlí a materiál, ale také požadavky na bezpečnost a odpovídající certifikace. Konkrétní typ ochrany se vždy odvíjí od pracovního rizika. Nehořlavé pracovní oděvy, certifikované podle normy EN ISO 11612, jsou nezbytné všude tam, kde hrozí kontakt s plamenem, vysokými teplotami nebo jiskrami, například ve strojírenství, energetice či při svařování. Naopak reflexní pracovní oděvy, splňující normu EN ISO 20471, jsou klíčové pro zaměstnance pohybující se v prostředí se sníženou viditelností, například v dopravě, logistice nebo stavebnictví.
Po výběru správného typu certifikovaného pracovního oblečení lze oděvy doplnit o firemní logo, název společnosti nebo další prvky vizuální identity. Kvalitní potisk nebo výšivka propojují bezpečnostní funkci pracovního oblečení s profesionální prezentací firmy, aniž by byla narušena jeho funkčnost nebo životnost.
Pracovní oblečení pro každé roční období
Volba pracovního oblečení by měla vždy zohledňovat charakter vykonávané práce, ale také klimatické podmínky, kterým jsou zaměstnanci vystaveni. Letní pracovní oděvy jsou navrženy tak, aby poskytovaly dostatečnou prodyšnost, odváděly vlhkost a umožňovaly pohodlný pohyb i při vysokých teplotách. Součástí letního sortimentu bývají například pracovní kraťasy, které nacházejí uplatnění zejména při venkovních činnostech nebo v provozech se zvýšenou teplotou.
Naproti tomu zimní pracovní oděvy kladou důraz na tepelnou izolaci, ochranu před větrem a vlhkostí při zachování ergonomie a volnosti pohybu. Nedílnou součástí zimní výbavy jsou kvalitní pracovní bundy, které přispívají k udržení tepelného komfortu i během dlouhodobé práce v nepříznivých podmínkách.
„Při nákupu pracovních oděvů je potřeba zohlednit nejen požadavky na bezpečnost, ale také podmínky, ve kterých budou zaměstnanci oděvy každodenně používat. Rozdílné nároky na materiály, střih nebo úroveň zateplení mají pracovníci vystavení letním teplotám i zaměstnanci pracující v zimních podmínkách. Správně zvolený pracovní oděv přispívá k většímu komfortu při práci, delší životnosti oblečení a v konečném důsledku k efektivitě celého provozu," říká Petr Nosek, CPO inetprint.cz.
Pracovní oděvy s logem posilují firemní identitu
Pracovní oděvy dnes nejsou pouze součástí vybavení zaměstnanců, ale také významným komunikačním prvkem firmy. Jednotné pracovní oblečení s logem přispívá k profesionálnímu vystupování zaměstnanců, zvyšuje důvěryhodnost značky a usnadňuje jejich identifikaci při kontaktu se zákazníky. Firemní identitu lze na oděvy přenést prostřednictvím kvalitního potisku nebo výšivky, přičemž obě technologie zajišťují dlouhou životnost označení i při každodenním používání.
Volba technologie závisí na typu oděvu i způsobu jeho využití. Výšivka je vhodná především pro pracovní bundy, mikiny nebo fleecové oděvy, kde vyniká reprezentativním vzhledem a vysokou odolností. Potisk pracovních oděvů nabízí větší flexibilitu při reprodukci barevných motivů a detailní grafiky, proto se často využívá pro pracovní oblečení s potiskem, například trička, polokošile nebo lehčí pracovní oděvy.
Inetprint.czdodává firmám kvalitní pracovní textil pro každodenní použití a zajišťuje jeho kompletní personalizaci podle vizuální identity značky. V nabídce najdete certifikované vybavení pro široké spektrum profesí, které lze doplnit o profesionální potisk nebo výšivku firemního loga.