Rozšíření provozovny: jak spočítat, jestli na to máte
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Kdy přestává být myšlenka na rozšíření plánem na vzdálenou budoucnost a stává se reálným cílem pro blízkou budoucnost? Důvody mohou být různé v závislosti na oboru podnikání. V provozovně je těsno, zaměstnanci do sebe doslova narážejí a vybavení se už nikam nevejde. Jinými slovy, prostor, který dříve bohatě stačil, už neodpovídá potřebám firmy.
Před takovým rozhodnutím je důležité spočítat, kolik musí nové komerční prostory přinášet, aby se všechny tyto náklady vyplatily. Zvláštní pozornost byste měli výpočtům věnovat v případě, že plánujete část investice financovat z cizích zdrojů. V takovém případě se k nákladům na samotné rozšíření přidají pravidelné splátky. Podnik přitom musí být schopen tyto splátky hradit i v měsících, kdy budou příjmy nižší, než se očekávalo.
Podrobná finanční analýza vám pomůže odlišit dobrou příležitost od nákladné chyby. Stačí sečíst všechny náklady, odhadnout dodatečný zisk a určit, za jak dlouho se investice vrátí. Poté je vhodné stejný plán prověřit ještě jednou, tentokrát s méně optimistickou prognózou.
Kde získat peníze na rozšíření
Podrobné výpočty máte za sebou a potřebná výše investice je jasná. V této fázi přichází další otázka – z čeho ji financovat. Podnikatel má několik možností, z nichž každá ovlivňuje finanční zatížení podniku jiným způsobem.
- Cizí zdroje. Vhodná možnost pro ty, kteří potřebují dodatečný kapitál, aniž by museli celou částku čerpat z provozního kapitálu. O úvěr můžete požádat banku nebo nebankovního poskytovatele úvěru. U nebankovních poskytovatelů bývá zpravidla méně administrativy a přes Na Živnost web se dokonce můžete stát klientem, aniž byste museli opustit domov.
- Vlastní prostředky. Toto řešení vám umožní vyhnout se dalším dluhovým závazkům. Ne každá firma si však může takový krok dovolit. Přijdete totiž o rezervu, která vám může pomoci překlenout slabší sezónu nebo pokrýt nepředvídané výdaje. Mimochodem, Forbes uvádí nedostatek finanční rezervy jako jednu z hlavních chyb v podnikání.
- Leasing. Dává smysl, pokud je většina nákladů spojena s nákupem nového vybavení nebo techniky. Namísto jednorázové úhrady celé částky si podnikatel rozloží náklady v čase.
- Investor nebo podnikatelský partner. Další způsob, jak získat kapitál, zejména pokud rozšíření vyžaduje značné investice. Nevýhodou je, že se budete muset dělit o zisk, řízení podniku nebo podíl ve společnosti.
Žádná z těchto možností sama o sobě nezaručuje, že se rozšíření vyplatí. Je také potřeba zjistit, jaké náklady vzniknou po zahájení provozu a jaký objem prodeje bude nutný k jejich pokrytí.
Kdy je rozšíření prostor opodstatněné
Dalším krokem je určit, jaký zisk musí plánované změny přinést, aby se je skutečně vyplatilo realizovat. Nestačí k tomu pouze odhadnout potenciální tržby. Jak už jsme zmínili, očekávaný růst příjmů jde ruku v ruce s novými náklady.
Pokud se například po rozšíření měsíční náklady podniku zvýší o 80 000 Kč, dodatečné tržby musí být vyšší než tato částka. Jinak se rozšíření komerčních prostor může místo očekávaného přínosu stát nadměrnou zátěží pro rozpočet.
V praxi je nejjednodušší začít třemi čísly:
- kolik podnik vydělává nyní;
- kolik bude moci vydělávat po rozšíření;
- kolik nových nákladů po rozšíření vznikne.
Rozdíl mezi současným a očekávaným ziskem ukáže, zda se rozšíření vyplatí. Pokud prognóza ukazuje jen malou rezervu, je lepší s rozšířením počkat. Zejména pokud bude nutné část investice financovat úvěrem.
A ještě jedna věc. Výpočty by neměly vycházet pouze z příznivého vývoje událostí. Prověřte tři scénáře: optimistický, realistický a opatrný. Poslední z nich je obzvlášť důležitý. Pokud budou tržby růst pomaleji, než se očekávalo, podnik musí být stále schopen zvládat novou finanční zátěž.
Kolik bude rozšíření ve skutečnosti stát
Když se mluví o nákladech po rozšíření komerčních prostor, jako první přijde na mysl vyšší nájemné. To však není všechno. Je potřeba připočítat také částku potřebnou k zahájení provozu a pravidelné náklady po jeho zahájení.
Mezi jednorázové náklady patří:
- rekonstrukce a příprava prostor;
- dodatečné vybavení;
- nákup nábytku a techniky;
- počáteční platba nájemného.
Poté vzniknou pravidelné náklady:
- vyšší nájemné;
- mzdy dalších zaměstnanců;
- platby za energie;
- údržba a spotřební materiál;
- marketing a získávání zákazníků;
- další náklady související s provozem rozšířených prostor;
- měsíční splátka úvěru, pokud je část investice financována z cizích zdrojů.
Tento seznam jasně ukazuje, že nestačí počítat pouze s počátečními náklady. Je potřeba zohlednit také částku, kterou bude nutné každý měsíc vynakládat na provoz nových komerčních prostor.
Shrnutí
Rozšíření nemá smysl jen proto, že už jsou stávající prostory pro podnik příliš malé. Hlavním kritériem je schopnost dodatečných prostor přinášet dostatečný zisk. Než se rozhodnete, je potřeba vše podrobně propočítat, včetně počátečních investic a nových pravidelných nákladů.