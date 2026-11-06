Průlom v centru Plzně. Projekt za osm miliard má zelenou, přinese nájemní bydlení, kanceláře i obchody
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- Developerská skupina Amadeus Real Estate rodiny Klánových získala pravomocné územní rozhodnutí pro projekt AMESIDE v centru Plzně s odhadovanými stavebními náklady osm miliard korun.
Na ploše téměř 3,5 hektaru mezi Americkou třídou a hlavním nádražím vyroste nová polyfunkční čtvrť zahrnující nájemní byty, kanceláře, obchody i podzemní parkování.
Návrh z dílny londýnského studia Chapman Taylor a české kanceláře AGE project vychází z platné územní studie a propojí dosud oddělené části plzeňského centra.
Developerská skupina Amadeus Real Estate získala pravomocné územní rozhodnutí pro projekt AMESIDE v Plzni. Na ploše téměř 3,5 hektaru mezi Americkou třídou, Denisovým nábřežím a hlavním vlakovým nádražím plánuje vybudovat polyfunkční čtvrť. Odhadované stavební náklady dosahují zhruba osmi miliard korun.
Projekt počítá s kombinací nájemního bydlení, administrativních ploch, obchodů, gastronomických provozů a podzemních garáží. Lokalita se nachází v prostoru mezi hlavním vlakovým a autobusovým nádražím.
Architektonickou podobu navrhlo londýnské studio Chapman Taylor ve spolupráci s českou kanceláří AGE project. Návrh vychází z platné územní studie města Plzně a má propojit dosud oddělené části centra pěšími trasami, zelení a veřejnými prostranstvími.
Podle člena správní rady Amadeus Real Estate Martina Klána má zástavba proměnit dlouhodobě nevyužívané území v plnohodnotnou část města navazující na stávající urbanistickou strukturu.
Rodinnou developerskou skupinu Amadeus Real Estate, která na trhu působí od roku 1991, ovládají Martin a Václav Klánovi. Skupina má v portfoliu přes 30 nemovitostí, mezi něž patří například rekonstruovaný Máj Národní v Praze, brněnský Palác Omega či obchodní dům Atrium v Hradci Králové. Bratři Klánovi jsou rovněž majoritními akcionáři investiční společnosti Atris IS, jež spravuje nemovitostní fond Realita.