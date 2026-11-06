Byt za čtyři miliony o 670 tisíc levněji. Česká realitní skupina zkouší nový způsob investování
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- Společnost e-Finance přichází s modelem, díky kterému mohou investoři pořídit byt za nižší cenu výměnou za několikaleté omezení jeho užívání.
- Rozdíl může při pětiletém požívacím právu dosáhnout přibližně 16 procent původní ceny nemovitosti.
- Předseda správní rady e-Finance Radek Jakubec vysvětluje v podcastu e15, jak novinka funguje.
Koupit investiční byt levněji, ale několik let z něj nepobírat nájemné ani ho sám nevyužívat. Právě na tomto principu stojí nový model, který společnost e-Finance zavádí ve svém brněnském projektu EFI Palace. Zájemce se stává vlastníkem nemovitosti okamžitě, společnosti však na tři až pět let poskytne takzvané požívací právo, díky kterému může byt nadále pronajímat. Výměnou za to investor zaplatí nižší kupní cenu. „Já jsem se s tím na českém realitním trhu ještě nesetkal, ale nemůžu s jistotou říct, že jsme jediní,“ uvedl Radek Jakubec.
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Například u hypotetického modelového bytu v hodnotě čtyř milionů korun může podle společnosti při pětiletém požívacím právu kupní cena klesnout přibližně na 3,33 milionu korun. Jakubec vysvětluje, že model je určen především lidem, kteří nemovitost nepotřebují okamžitě využívat ani z ní pobírat pravidelný příjem. Ideálními klienty mohou být rodiče pořizující byt pro dítě, které za několik let nastoupí na vysokou školu, nebo lidé plánující příjmy z pronájmu až v důchodu. „Smluvně zajišťujeme, že byt bude po pěti letech předán ve stejném stavu, v jakém ho investor koupil, samozřejmě s přihlédnutím k běžnému opotřebení,“ vysvětluje Jakubec, v jakém stavu se byt majiteli vrátí.
Radek Jakubec
Předseda správní rady společnosti e-Finance, která se zabývá investicemi do nemovitostí, jejich pronájmem a provozem. Skupina nabízí investorům dluhopisy, účast v nemovitostním fondu FONDEFI i přímé vlastnictví investičních bytů a rekreačních apartmánů. Mezi její projekty patří brněnský EFI Palace nebo apartmány v Horní Lipové.
Nový model je alternativou k dosavadní nabídce e-Finance, v níž investoři získávají pravidelný příjem z pronájmu. V brněnském projektu EFI Palace nyní společnost uvádí na trh 88 bytů, které si od kupujících může zpětně pronajmout na tři až pět let a vyplácet jim nájemné ve výši až čtyř procent investice ročně. Investor si tak může vybrat mezi průběžným příjmem a nižší pořizovací cenou nemovitosti, o nájemníky, údržbu i samotný provoz se v obou případech stará e-Finance.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Úvod
(00:30) Je investiční byt sázka na jistotu?
(01:45) Co nabídnout za 50 tisíc, milion, deset
(03:16) Dluhopis versus fond: v čem je rozdíl
(07:18) EFI Palace: 88 bytů a zpětný nájem
(10:38) Byt za čtyři miliony za tři a třetinu
(12:56) Co když potřebuju peníze dřív
(14:15) V jakém stavu byt po pěti letech bude
(18:17) Apartmány v Horní Lipové
(24:40) Co chystají dál