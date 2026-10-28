Vlajkové smartphony s extrémním výkonem, které zvládnou i dlouhé pracovní cesty
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Manažeři a profesionálové na pracovních cestách vyžadují naprostou spolehlivost. Nová vlajková řada telefonů vivo X500 odpovídá na tyto požadavky masivní baterií s kapacitou až 6750 mAh, pokročilou optikou ZEISS a nekompromisním výkonem nového 2nm procesoru.
Nároky na mobilní zařízení v podnikovém a manažerském prostředí neustále rostou. Telefon dávno neslouží jen k vyřizování e-mailů, ale funguje jako plnohodnotná mobilní kancelář, od které se očekává okamžitá odezva, bezpečný chod aplikací a výdrž, jež nepoleví ani během náročných pracovních cest. Nová vlajková řada smartphonů vivo, exkluzivně zastoupená modely X500 Pro a X500 Pro Max, přináší přesně takový balíček výbavy. Výrobce se pečlivě soustředil na reálné potřeby profesionálů a vybavil svá zařízení špičkovým hardwarem bez funkčních ústupků.
Výpočetní síla 2nm křemíku pro plynulou práci
Základem produktivity je hrubý výkon, který nezpomalí ani při práci s objemnými daty nebo souběžném běhu několika náročných aplikací. Obě vlajkové novinky proto pohání nejnovější osmijádrový čipset MediaTek Dimensity 9600 Pro, jenž je vyrobený nejpokročilejším 2nm výrobním procesem. Tato moderní architektura zaručuje nejen obrovskou výpočetní sílu, ale především špičkovou energetickou efektivitu. Hladkému chodu celého systému navíc sekundují pokročilé AMOLED panely s rychlou obnovovací frekvencí 144 Hz. Verze Pro Max navíc disponuje velkorysým displejem s úhlopříčkou 6,85 palce a jemným 2K rozlišením pro maximální vizuální komfort.
Extrémní kapacita baterie
Zásadním problémem mnoha dnešních prémiových telefonů je slabá výdrž, která uživatele na cestách nutí neustále hledat zdroj energie. V tomto ohledu vlajková řada vivo X500 přináší kýženou jistotu. Do tenkého a reprezentativního těla se inženýrům podařilo integrovat akumulátory s kapacitami, které vysoce přesahují běžný tržní standard. Ultimátní verze Pro Max se spoléhá na poctivých 6750 mAh. Taková zásoba energie garantuje, že telefon bez potíží zvládne náročný den, a to bez nutnosti nosit s sebou powerbanku. Pro případ potřeby pak oba modely podporují velmi rychlé 90W drátové a 40W bezdrátové nabíjení.
Reprezentativní optika ZEISS
Vrcholný model X500 Pro Max je vybaven masivním 200Mpx periskopickým teleobjektivem ZEISS APO s profesionální optickou stabilizací CIPA 7.0. Díky přesnému vícezónovému laserovému ostření s ním snadno a zcela ostře zachytíte i detaily prezentace na plátně z opačného konce velkého kongresového sálu. K dispozici je také podpora pro nasazení telekonvertoru, pokud je vyžadován ještě větší dosah.
Kompaktnější model X500 Pro naopak těží ze zbrusu nového snímače Sony s extrémním dynamickým rozsahem, který podává perfektní výkony ve slabém osvětlení. Čočky obou modelů navíc chrání speciální antireflexní vrstva ZEISS T*, jež spolehlivě eliminuje nepříjemné odlesky reflektorů či silného protisvětla.
První zájemci o tyto technologicky vyspělé pracovní nástroje si mohou novinku předobjednat. Na pulty obchodů dorazí již velmi brzy.