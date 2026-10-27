Jako malá chtěla být prezidentkou. Pekarová Adamová prozradila, zda bude kandidovat na Hrad
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová po odchodu z politiky pomáhá českým firmám hledat příležitosti v zahraničí.
- Velký potenciál vidí při budoucí obnově Ukrajiny, české firmy o to prý mají zájem.
- Po politice se jí nestýská. V rozhovoru pro FLOW mluvila také o výhrůžkách, které během kariéry dostávala, i o tom, zda bude kandidovat na prezidentku.
Bývalá předsedkyně TOP 09 a předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová se po odchodu z vysoké politiky naplno věnuje byznysu. V poradenské společnosti KPMG pomáhá firmám rozvíjet podnikání, vstupovat na nové zahraniční trhy a hledat obchodní partnery. Práce ji prý velmi naplňuje.
Poslechněte si nejnovější epizodu FLOW i ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo na YouTube
Velké příležitosti vidí například na Tchaj-wanu nebo při budoucí obnově Ukrajiny. Pekarová Adamová zdůrazňuje, že obnova napadené země bude vyžadovat značné investice a může přinést příležitosti také českým podnikům. „Pevně všichni doufáme, že jednoho dne válka skončí nebo v nějaké fázi aspoň zamrzne. A pak samozřejmě musíme investovat nemálo prostředků do toho, aby se Ukrajina obnovila.“
České firmy podle bývalé předsedkyně sněmovny o ukrajinský trh zájem mají. Zároveň ale musejí počítat s konkurencí dalších zemí, které Ukrajinu podporují a chtějí se na obnově podílet. Prostor vidí například v energetice a vodohospodářské infrastruktuře. V rozhovoru zároveň upozorňuje, že podniky musejí být připravené i na krizové situace, od výpadků elektřiny po kybernetické útoky.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě FLOW:
🟠 Jaké tři kategorie útoků rozlišuje a kde podle ní začíná protizákonná výhružka
🟠 Jak podle ní vzniká koordinovaná vlna nenávisti a kdo v ní je skutečně manipulován
🟠 Proč o dlouhé snaze o děti začala mluvit teprve ve chvíli, kdy z politiky odcházela
🟠 Proč se zastávala i Andreje Babiše, když byl terčem útoků za covidu
🟠 Co dělá v KPMG a proč považuje obnovu Ukrajiny za příležitost pro české firmy
🟠 Na co by se podle ní měly firmy připravit kvůli dronovým a žhářským incidentům
🟠 Proč označuje Trumpovo obviňování Ukrajiny za nechutné
🟠 Co si myslí o tom, že nedostupné bydlení žene voliče k extrémům
Na otázku, zda se jí po odchodu z aktivní politiky stýská, odpovídá jednoznačně: „Nestýská. Popravdě řečeno ne.“ Po dvanácti letech v Poslanecké sněmovně si podle svých slov nejvíce oddechla od negativní atmosféry, která tam panovala. „Situace se rok od roku zhoršovala,“ říká. Politickou situaci Pekarová Adamová nadále sleduje a výsledek komunálních a senátních voleb vnímá jako referendum o vládě. „Mám obavy z toho, jak na to zareagují.“
Výhrůžky zasahovaly i její blízké
Poslední volební období, v němž zastávala funkci předsedkyně strany TOP 09 i sněmovny, pro ni bylo náročné zejména kvůli obstrukcím opozice. „Opozice byla naprosto nekompromisní, nekonstruktivní, nedalo se s ní na ničem dohodnout. Takže tam už panovala taková atmosféra nevraživosti a to mi nebylo příjemné.“
Během politické kariéry se opakovaně setkávala s útoky na internetu. „Desítky,“ odpovídá na otázku, kolik případů nahlašovala. Výhrůžky podle ní výrazně přibývaly od pandemie covidu. Rozlišuje přitom mezi legitimní kritikou, urážkami a skutečnými hrozbami, které mířily na ni nebo její rodinu.
Markéta Pekarová Adamová
Markéta Pekarová Adamová byla v letech 2021 až 2025 předsedkyní Poslanecké sněmovny, dvanáct let poslankyní a šest let předsedkyní TOP 09. Z aktivní politiky odešla loni a dnes pracuje jako konzultantka v KPMG, kde se věnuje business developmentu — pomáhá českým firmám uspět na nových trzích, mimo jiné na Tchaj-wanu a v rámci obnovy Ukrajiny. Loni vydala s novinářkou Terezou Šídlovou knihu rozhovorů Nejsem z cukru ani ze železa.
„Kritický nesouhlas, který je vyjádřený slušně, je legitimní a v pořádku,“ zdůrazňuje. Jiná situace nastává ve chvíli, kdy někdo vyhrožuje ublížením. „Tam si myslím, že je namístě, abychom se vůči tomu uměli ohradit.“
Donald Trump a jeho politika vůči Ukrajině? Nechutné
Pekarová Adamová se po odchodu z politiky více zajímá také o geopolitiku. Kriticky se vyjadřuje například k postojům amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči Ukrajině. Jeho snahu přenášet na napadenou zemi vinu za růst cen ropy ve Spojených státech označuje za nepřijatelnou. „Za mě je to nechutné. Házet vinu na oběť je něco, co je těžko pochopitelné,“ říká.
Za problém považuje také polarizaci společnosti. Rozdílné názory podle ní k demokracii patří, mohou se ale stát nástrojem těch, kteří chtějí společnost oslabit. „Ta vždycky hraje do rukou těm, kteří tu společnost chtějí mít oslabenou. Takže v našem případě jednoznačně Rusko,“ míní.
Důležitá je podle ní schopnost hledat společnou řeč i přes odlišné postoje. „Kompromis není sprosté slovo, ale musíme k němu umět dojít nejenom na úrovni politiků, ale i na úrovni společnosti jako takové.“ Zároveň upozorňuje, že nespokojenost lidí může posilovat extremistické strany.
Po odchodu z politiky má Pekarová Adamová také čas na sebe a plní si některé dětské sny: kdysi prý toužila po tom stát se módní návrhářkou, nyní si navrhla vlastní kabelku. Rodičům jako malá holčička také říkala, že chce být prezidentkou. Případnou kandidaturu však zásadně vylučuje. „Kandidovat určitě nebudu, to mohu říct s jistotou,“ uvádí v pořadu FLOW.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Rok po odchodu z politiky. Stýská se?
(01:14) Nůž v obálce a desítky trestních oznámení
(04:28) Yniciativa a koordinované útoky na ženy ve veřejném prostoru
(11:03) Volby, obavy o veřejnoprávní média a salámová metoda
(13:11) Co dělá v KPMG a proč je obnova Ukrajiny příležitost
(16:08) Jsou firmy připravené na blackout a dronové incidenty?
(18:58) Trump, Ukrajina a čím si Evropa svazuje ruce
(20:48) Polarizace, Francie, Berlín a nedostupné bydlení
(25:58) Život po politice: Tchaj-wan, kolo a meditace
(31:14) Děti, kniha a proč vylučuje kandidaturu na prezidentku