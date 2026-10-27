Nákupy na Temu a Sheinu znovu podraží. K dosavadnímu clu přibude další poplatek za balíčky z Číny
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- Levné nákupy z čínských e-shopů čeká už tento týden další zdražení.
- Evropská unie zavádí nový manipulační poplatek, který má podle dosavadních informací činit dvě eura.
- Novinka navazuje na červencové zavedení cla, které už výrazně změnilo nakupování Čechů. Zdražování navíc nemusí skončit, Evropská komise už připravuje další poplatek.
Objednávky z čínských internetových tržišť, jako jsou Temu, Shein nebo AliExpress, čeká další zdražení. Od neděle 1. listopadu 2026 zavede Evropská unie nový manipulační poplatek za zásilky přicházející ze zemí mimo EU. Podle informací zveřejněných českou Celní správou bude poplatek činit dvě eura, tedy přibližně 50 korun za položku zboží.
Nový poplatek se nebude vztahovat pouze na zboží z Číny, ale obecně na dovoz z internetových obchodů mimo Evropskou unii. Jeho cílem je pokrýt rostoucí náklady celních úřadů na kontrolu obrovského množství drobných zásilek. Patří mezi ně například zpracování údajů o dováženém zboží, vyhodnocování rizik nebo fyzické kontroly balíčků. Podle Evropské komise dorazilo loni do EU přibližně 5,9 miliardy položek zboží nízké hodnoty.
Poplatek se bude účtovat stejně jako zavedené clo
Pro zákazníky jde už o druhé letošní zpřísnění pravidel. Od 1. července totiž skončilo osvobození zásilek do 150 eur od cla a začala se vybírat paušální částka tři eura za položku zboží. Nový manipulační poplatek má nyní fungovat vedle tohoto cla, nikoliv jako jeho náhrada. Evropská pravidla přitom přenášejí odpovědnost za celní povinnosti především na prodejce a internetové platformy, nikoliv přímo na spotřebitele. Reálně bude ale patrně přenesen v podobě mírně vyšší ceny na zákazníka.
Nový poplatek se má navíc stejně jako již zavedené clo účtovat za každý druh zboží v zásilce, nikoli za celý balík. Pokud si tedy zákazník objedná například dva polštáře a jeden obal na telefon, zaplatí na manipulačním poplatku celkem čtyři eura, tedy přibližně sto korun.
Zdražování zásilek ze zahraničních e-shopů nemusí skončit. Evropská komise už nyní připravuje další poplatek, který by měl alespoň částečně financovat kontroly bezpečnosti dováženého zboží. Jeho výše ani podmínky zavedení zatím nejsou známé.
Dopady červencového zdražení jsou od jeho nasazení znát. Jak e15 informovala, počet položek v zásilkách nízké hodnoty dovezených ze zemí mimo EU se podle údajů Celní správy výrazně snížil. Zatímco v červnu jich do Česka dorazilo přibližně 13,6 milionu, v červenci už necelých 3,6 milionu a v srpnu zhruba tři miliony. Pokles pokračoval i v září, kdy celníci evidovali pouze 2,6 milionu položek oproti 11,9 milionu ve stejném měsíci loňského roku. Právě zářijová data jsou důležitá, protože potvrzují, že propad není způsoben pouze obvyklým letním útlumem objednávek.