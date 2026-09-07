37. Tomáš Němec
Spravuje majetek přes skupinu Consillium, jež nedávno výhodně prodala firmu BioVendor za více než dvě miliardy korun. V reakci na vývoj trhu Němec posouvá strategii od přímých akvizic k wealth managementu a finančním investicím. V reálném byznysu se zaměřuje na expanzi lyžařské značky Kästle na americký trh. Podíly drží i v cyklistické Bike Fun, mlékárně Brazzale či skupině Okin.
Hodnota majetku podle e15: 20 miliard korun
- věk: 68
- obory: investice
- zdroj majetku: rodinný fond Consillium, ConsilTech