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37. Tomáš Němec

37. Tomáš Němec

37. Tomáš Němec Zdroj: Tereza Kovandová

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Spravuje majetek přes skupinu Consillium, jež nedávno výhodně prodala firmu BioVendor za více než dvě miliardy korun. V reakci na vývoj trhu Němec posouvá strategii od přímých akvizic k wealth managementu a finančním investicím. V reálném byznysu se zaměřuje na expanzi lyžařské značky Kästle na americký trh. Podíly drží i v cyklistické Bike Fun, mlékárně Brazzale či skupině Okin.

Hodnota majetku podle e15: 20 miliard korun

  • věk: 68
  • obory: investice
  • zdroj majetku: rodinný fond Consillium, ConsilTech

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