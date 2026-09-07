38.–41. Evžen Korec
Developerskou společnost Ekospol založil v roce 1992 a od té doby stojí v jejím čele. Firma se za více než tři dekády své existence stala na českém trhu jednou z největších ve svém oboru a postavila více než 60 developerských projektů. Aktuálně pracuje na výstavbě projektu Ekocity Hostivař, v rámci něhož má vzniknout přes 700 bytů, staví také na Smíchově. Korec vlastní a řídí Zoo Tábor.
Hodnota majetku podle e15: 19 miliard korun
- věk: 69
- obory: reality
- zdroj majetku: Ekospol