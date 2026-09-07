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38.–41. Evžen Korec

38.–41. Evžen Korec

38.–41. Evžen Korec Zdroj: Tereza Kovandová

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Developerskou společnost Ekospol založil v roce 1992 a od té doby stojí v jejím čele. Firma se za více než tři dekády své existence stala na českém trhu jednou z největších ve svém oboru a postavila více než 60 developerských projektů. Aktuálně pracuje na výstavbě projektu Ekocity Hostivař, v rámci něhož má vzniknout přes 700 bytů, staví také na Smíchově. Korec vlastní a řídí Zoo Tábor.

Hodnota majetku podle e15: 19 miliard korun

  • věk: 69
  • obory: reality
  • zdroj majetku: Ekospol

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