38.–41. Milan Kratina
Spoluvlastní Accolade, lídra v průmyslové logistice s portfoliem přes 55 miliard korun, spolu se Zdeňkem Šoustalem získali titul EY Podnikatel roku České republiky 2021. Kratina loni naplno vstoupil do českého fotbalu a jako nový majitel FK Teplice letos představil rozsáhlý projekt modernizace stadionu Stínadla 2.0 za stovky milionů korun a budování nové fotbalové akademie.
Hodnota majetku podle e15: 19 miliard korun
- věk: 41
- obory: reality
- zdroj majetku: Accolade Holding