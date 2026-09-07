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38.–41. Milan Kratina

38.–41. Milan Kratina

38.–41. Milan Kratina Zdroj: Tereza Kovandová

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Spoluvlastní Accolade, lídra v průmyslové logistice s portfoliem přes 55 miliard korun, spolu se Zdeňkem Šoustalem získali titul EY Podnikatel roku České republiky 2021. Kratina loni naplno vstoupil do českého fotbalu a jako nový majitel FK Teplice letos představil rozsáhlý projekt modernizace stadionu Stínadla 2.0 za stovky milionů korun a budování nové fotbalové akademie.

Hodnota majetku podle e15: 19 miliard korun

  • věk: 41
  • obory: reality
  • zdroj majetku: Accolade Holding

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