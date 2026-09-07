45.–46. Marek Vašíček
Druhý ze zakladatelů FTMO, online platformy pro potenciální tradery, která v posledních letech patří k nejrychleji rostoucím technologickým firmám ve střední Evropě. Koncem loňského roku společnost dokončila koupi amerického nadnárodního brokera Oanda, jež pražskou firmu vyšla na vyšší jednotky miliard korun. Se svým byznysovým parťákem Otakarem Šuffnerem investuje také například do startupů či nemovitostí.
Hodnota majetku podle e15: 17 miliard korun
- věk: 33
- obory: trading
- zdroj majetku: FTMO