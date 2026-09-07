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47.–52. Manželé Václav a Jana Havlíčkovi

47.–52. Manželé Václav a Jana Havlíčkovi

47.–52. Manželé Václav a Jana Havlíčkovi Zdroj: Tereza Kovandová

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Jejich jména nalezneme ve strukturách kolem sázkové skupiny Tipsport. Václav Havlíček je mimoto majoritním podílníkem ve společnosti Valorem, která se zaměřuje na realitní projekty. Společně se angažují v berounském golfovém areálu Eden a stejně jako většina majitelů Tipsportu se podílejí na charitativních projektech skrze Nadaci Prosport.

Hodnota majetku podle e15: 16 miliard korun

  • věk: 68
  • obory: sázkařský byznys, reality
  • zdroj majetku: Tipsport, Valorem

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