47.–52. Manželé Václav a Jana Havlíčkovi
Jejich jména nalezneme ve strukturách kolem sázkové skupiny Tipsport. Václav Havlíček je mimoto majoritním podílníkem ve společnosti Valorem, která se zaměřuje na realitní projekty. Společně se angažují v berounském golfovém areálu Eden a stejně jako většina majitelů Tipsportu se podílejí na charitativních projektech skrze Nadaci Prosport.
Hodnota majetku podle e15: 16 miliard korun
- věk: 68
- obory: sázkařský byznys, reality
- zdroj majetku: Tipsport, Valorem