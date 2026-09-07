47.–52. Miroslav Trnka
Spoluzakládal IT gigant Eset, v němž drží téměř 23procentní podíl. Firma, jež v reakci na slovenskou vládní politiku přiměla Trnku k přesídlení do Prahy, láme rekordy – její tržby přesáhly 730 milionů eur a projekt nového inovačního městečka Eset Campus získal klíčová povolení. Kromě Esetu se Trnka přes rodinný holding věnuje realitám a gastronomii, jeho Nadace Eset podporuje vědu.
Hodnota majetku podle e15: 16 miliard korun
- věk: 65
- obory: technologie
- zdroj majetku: Eset