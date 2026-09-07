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47.–52. Miroslav Trnka

47.–52. Miroslav Trnka

47.–52. Miroslav Trnka Zdroj: Tereza Kovandová

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Spoluzakládal IT gigant Eset, v němž drží téměř 23procentní podíl. Firma, jež v reakci na slovenskou vládní politiku přiměla Trnku k přesídlení do Prahy, láme rekordy – její tržby přesáhly 730 milionů eur a projekt nového inovačního městečka Eset Campus získal klíčová povolení. Kromě Esetu se Trnka přes rodinný holding věnuje realitám a gastronomii, jeho Nadace Eset podporuje vědu.

Hodnota majetku podle e15: 16 miliard korun

  • věk: 65
  • obory: technologie
  • zdroj majetku: Eset

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