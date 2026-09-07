47.–52. Vít Kutnar a Petra Kutnarová
Někdejší manželský pár Vít a Petra Kutnarovi stále společně řídí koncern DEK, dominantní jedničku českého stavebnictví (Best, Stachema). Po utlumeném období se skupina vrátila k výraznému růstu, když její tržby stouply na rekordních 33 miliard korun a zisk EBITDA přesáhl tři miliardy. I přes složitý trh rodinný klan masivně investuje, loni otevřel jubilejní 100. pobočku Stavebnin DEK a rozjel investiční fond DEKINVEST.
Hodnota majetku podle e15: 16 miliard korun
- věk: 56
- obory: stavebnictví
- zdroj majetku: DEK