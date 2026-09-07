53.–55. Jaromír Uhýrek
Stavební společnost Gemo, jejímž je majoritním akcionářem, se od svého vzniku v roce 1990 podílela na více než tisícovce projektů. Nedávno například dokončila Horáckou arénu v Jihlavě, nyní staví mimo jiné brněnský multifunkční projekt Dornych či Motolské onkologické centrum. Uhýrek dlouhodobě spolupracuje s developerskou skupinou Passerinvest, významnou část jeho majetku tvoří celá řada dalších nemovitostí.
Hodnota majetku podle e15: 15 miliard korun
- věk: 71
- obory: stavebnictví, reality
- zdroj majetku: Gemo, Passerinvest Group a další