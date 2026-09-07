56.–61. Petr Pudil
Ze všech tří partnerů bpd je právě Petr Pudil nejvíce viditelný ve světě kultury, a to prostřednictvím rodinné nadace, která podporuje umělecké projekty na české i mezinárodní scéně. Vedle aktivit v Draslovce a investic do vědy skupina ve spolupráci s lokálními partnery pokračuje v přípravě prémiových administrativních a rezidenčních projektů v Praze.
Hodnota majetku podle e15: 14 miliard korun
- věk: 51
- obory: chemický průmysl, reality, umění, investice
- zdroj majetku: bpd partners