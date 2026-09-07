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56.–61. Vasil Bobela

56.–61. Vasil Bobela

56.–61. Vasil Bobela Zdroj: Tereza Kovandová

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Partner investiční skupiny bpd partners, kterou vlastní společně s Petrem Pudilem a Jan Dobrovským. Prvotní kapitál skupiny pochází z prodeje podílů ve společnosti Czech Coal Pavlu Tykačovi. Nejvýznamnějším aktivem bpd partners je kolínská Draslovka. Skupina také spravuje portfolio realitních projektů a investic do solárních i větrných elektráren.

Hodnota majetku podle e15: 14 miliard korun

  • věk: 61
  • obory: chemický průmysl, reality, energetika, investice
  • zdroj majetku: bpd partners

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