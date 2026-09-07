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62.–66. Evžen Balko s rodinou

62.–66. Evžen Balko s rodinou

62.–66. Evžen Balko s rodinou Zdroj: Tereza Kovandová

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Spravuje čtvrtinový podíl v Moravia Steel (Třinecké železárny) a společnosti Minerfin. Správu rodinných aktiv postupně přesouvá do Lichtenštejnska a do řízení firem zapojuje své syny. Vedle realit (třeba Dessewffyho palác v Bratislavě) se miliardář stranící se médií silně věnuje filantropii, daroval například přes 60 milionů korun na revitalizaci tenisového areálu na pražské Letné.

Hodnota majetku podle e15: 13 miliard korun

  • věk: 55
  • obory: ocelářství, logistika
  • zdroj majetku: Moravia Steel

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