62.–66. Evžen Balko s rodinou
Spravuje čtvrtinový podíl v Moravia Steel (Třinecké železárny) a společnosti Minerfin. Správu rodinných aktiv postupně přesouvá do Lichtenštejnska a do řízení firem zapojuje své syny. Vedle realit (třeba Dessewffyho palác v Bratislavě) se miliardář stranící se médií silně věnuje filantropii, daroval například přes 60 milionů korun na revitalizaci tenisového areálu na pražské Letné.
Hodnota majetku podle e15: 13 miliard korun
- věk: 55
- obory: ocelářství, logistika
- zdroj majetku: Moravia Steel