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62.–66. Ján a Elena Hrubí

62.–66. Ján a Elena Hrubí

62.–66. Ján a Elena Hrubí Zdroj: Tereza Kovandová

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Sourozenci jsou dědici jednoho z nejbohatších Slováků a spoluzakladatele technologického gigantu Eset Rudolfa Hrubého, který nečekaně zemřel v prosinci 2023. Ján Hrubý se stal výhradním majitelem celého rodinného podílu v Esetu, jeho sestra se byznysově upozadila, bratrovi darovala podíl v Esetu a prodala investorům podíl v HC Slovan Bratislava.

Hodnota majetku podle e15: 13 miliard korun

  • věk: 50
  • obory: kybernetická bezpečnost, IT, investice
  • zdroj majetku: Eset (dědictví po Rudolfu Hrubém)

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