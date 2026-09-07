62.–66. Ján a Elena Hrubí
Sourozenci jsou dědici jednoho z nejbohatších Slováků a spoluzakladatele technologického gigantu Eset Rudolfa Hrubého, který nečekaně zemřel v prosinci 2023. Ján Hrubý se stal výhradním majitelem celého rodinného podílu v Esetu, jeho sestra se byznysově upozadila, bratrovi darovala podíl v Esetu a prodala investorům podíl v HC Slovan Bratislava.
Hodnota majetku podle e15: 13 miliard korun
- věk: 50
- obory: kybernetická bezpečnost, IT, investice
- zdroj majetku: Eset (dědictví po Rudolfu Hrubém)