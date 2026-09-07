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62.–66. Jan Bednář

62.–66. Jan Bednář

62.–66. Jan Bednář Zdroj: Tereza Kovandová

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V operativním vedení ShipMonku Bednář již více než tři roky nepůsobí, pozici CEO přenechal Joshi McCarterovi. Peníze z prodejů podílů a dividend směruje do své family office Bedrox Capital. Soustředí se na technologie, energetiku nebo reality. V posledním roce vystupuje jako klíčový řečník na významných byznysových akcích.

Hodnota majetku podle e15: 13 miliard korun

  • věk: 35
  • obory: logistika, IT & technologie, investice
  • zdroj majetku: ShipMonk, Bedrox Capital / B19 Capital

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