67.–73. František Fabičovic & Radka Prokopová
Firma manželů z jižní Moravy založená v roce 1998 je dnes největším výrobcem sanitární techniky ve střední a východní Evropě a své produkty vyváží do sedmi desítek zemí. Celý holding Alca Group, do kterého od roku 2021 patří také společnost FV Plast vyrábějící potrubní systémy, letos manželé vložili do rodinného nadačního fondu Felicita Fund. Fabičovic s Prokopovou vlastní i několik prémiových nemovitostí v Praze a Hradci Králové.
Hodnota majetku podle e15: 12 miliard korun
- věk: 69
- obory: sanitární technika, reality
- zdroj majetku: Alca Group