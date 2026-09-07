67.–73. Ivo Valenta
Zakladatel skupiny SYNOT transformoval původní loterijní firmu na mezinárodního B2B dodavatele herních IT technologií působícího ve 45 zemích. V poslední době masivně integruje umělou inteligenci do vývoje her. Kapitál nadále přelévá do konzervativních nemovitostí (Synot Real Estate) a turistických resortů (Grandhotel Tatra, Kyčerka). Aktuální novinkou je projekt výstavby nového moderního kampusu pro jeho vzdělávací institut Orbis ve Zlíně.
Hodnota majetku podle e15: 12 miliard korun
- věk: 70
- obory: development, logistika, sport
- zdroj majetku: World Capital Ventures Cyprus Limited