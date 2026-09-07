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67.–73. Ivo Valenta

Ivo Valenta

Ivo Valenta Zdroj: Tereza Kovandová

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Zakladatel skupiny SYNOT transformoval původní loterijní firmu na mezinárodního B2B dodavatele herních IT technologií působícího ve 45 zemích. V poslední době masivně integruje umělou inteligenci do vývoje her. Kapitál nadále přelévá do konzervativních nemovitostí (Synot Real Estate) a turistických resortů (Grandhotel Tatra, Kyčerka). Aktuální novinkou je projekt výstavby nového moderního kampusu pro jeho vzdělávací institut Orbis ve Zlíně.

Hodnota majetku podle e15: 12 miliard korun

  • věk: 70
  • obory: development, logistika, sport
  • zdroj majetku: World Capital Ventures Cyprus Limited

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